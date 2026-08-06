Выходное пособие при увольнении: кто имеет право и какие суммы

Сотрудник в офисе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинское законодательство в некоторых случаях при расторжении трудового договора с работником гарантирует выплату выходного пособия со стороны предприятия в размере, зависящем от основания для увольнения. В Государственной службе по вопросам труда пояснили, когда действуют соответствующие требования и имеют ли право на выходное пособие украинцы, уволенные с работы по состоянию здоровья.

О том, какие правила действуют во время военного положения, рассказывают Новини.LIVE.

Когда предусмотрено выходное пособие работникам

Выходное пособие является государственной гарантией, заключающейся в начислении денежной выплаты работникам в случаях, предусмотренных законом, работодателем в коллективном договоре или сторонами. Речь идет об отдельной денежной выплате, которая по закону выплачивается в день увольнения с целью оказания материальной поддержки.

Согласно статье 44 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работнику полагается начисление выходного пособия в случае, если увольнение инициировал работодатель, в частности:

в связи с сокращением штата;

несоответствием работника занимаемой должности;

отсутствием возможности обеспечить работника работой по договору;

вследствие утраты имущества, производственных или технических условий в результате войны.

Правила предусматривают в таких обстоятельствах начисление выходного пособия в размере не менее средней месячной заработной платы.

Также работнику выплачивается такое пособие:

В случае призыва/поступления на военную службу, направления на альтернативную (невоенную) службу — в размере двух минимальных заработных плат; В связи с нарушением со стороны работодателя трудового законодательства, совершением моббинга в отношении работника/непринятием мер по его пресечению — в размере, предусмотренном коллективным договором, но не менее чем трехмесячный средний доход; В случае расторжения трудового договора по основаниям, указанным в пункте 5 ч. 1 ст. 41, — в размере не менее шестимесячного среднего дохода.

Выплачивают ли выходное пособие уволенным по состоянию здоровья

По информации Гоструда, согласно ч. 2 ст. 40 КЗоТ, работника могут уволить с занимаемой должности по состоянию здоровья по инициативе работодателя на основании невозможности выполнения работы из-за болезни.

Для подтверждения требуется заключение медико-социальной экспертизы с четкими рекомендациями относительно ограничений жизнедеятельности/противопоказаний к трудовой деятельности. При таких условиях увольнение допускается в случае невозможности перевода работника, с его согласия, на другую работу.

При этом работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Игнорирование соответствующих правил, регулирующих выплату выходного пособия, может повлечь за собой финансовые санкции в отношении предприятия.

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