Выиграли деньги, машину или смартфон: сколько придется заплатить налогов
Выиграть деньги в лотерею, получить новый смартфон за победу в конкурсе или даже автомобиль в розыгрыше — это всегда приятно. Но такие подарки приносят не только приятные эмоции, но и налоговые обязательства. В то же время в большинстве случаев победителям не придется самостоятельно платить налоги.
Какие налоги взимаются с выигрышей, объяснили в Государственной налоговой службе, передает Новини.LIVE.
Обычно победителям не нужно самостоятельно подавать декларации или перечислять средства в бюджет. Эту функцию выполняет налоговый агент.
Если речь идет о выигрыше в лотерею, налоговым агентом выступает оператор лотереи. Именно он удерживает и уплачивает в бюджет:
- 18% налога на доходы физических лиц;
- 5% военного сбора.
Налоги удерживаются независимо от способа выплаты выигрыша.
Как облагаются налогом призы и подарки
Такие же правила действуют в отношении конкурсов, рекламных акций, розыгрышей и других промоакций.
В таких случаях организатор акции самостоятельно:
- начисляет налоги;
- удерживает их из суммы выигрыша;
- перечисляет средства в бюджет.
Победитель получает приз или деньги уже после проведения всех необходимых расчетов.
Сколько денег останется после выигрыша
Например, если человек выиграл 10 тысяч гривен в рекламной акции, организатор удержит:
- 1 800 грн НДФЛ;
- 500 грн военного сбора.
В результате победитель фактически получит 7 700 гривен.
Что делать, если приз не денежный
Налоги взимаются не только с денежных выигрышей. Налогооблагаются также:
- смартфоны;
- бытовая техника;
- туристические поездки;
- автомобили;
- другие ценные подарки.
В таких случаях исходят из стоимости приза. Для расчета налога применяется специальный коэффициент, предусмотренный Налоговым кодексом.
Ранее Новини.LIVE рассказывали о возможных изменениях в налоговых правилах для украинцев, продающих вещи через интернет. Верховная Рада поддержала закон о налогообложении доходов с цифровых платформ, который вступит в силу с 2027 года. Отчитываться перед налоговой должны сами онлайн-сервисы, а для обычных продаж личных вещей будут предусмотрены исключения.
Также Новини.LIVE писали, что планируется ввести налог на посылки из-за рубежа. Изменения могут отложить, ведь парламенту еще нужно доработать законопроект. В 2026 году дополнительное налогообложение мелких отправлений, вероятно, не вступит в силу из-за технических и организационных трудностей.
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