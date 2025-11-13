Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты в Германии могут пересмотреть — коснется ли украинцев

Выплаты в Германии могут пересмотреть — коснется ли украинцев

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 15:18
обновлено: 17:03
В Германии изменится политика в отношении украинских беженцев — когда это произойдет
Женщина держит ребенка на руках. Фото: Unsplash

В Германии работают над изменениями в системе финансовой поддержки для украинцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года. Они будут считаться просителями убежища.

Об этом говорится в публикации BILD.

Реклама
Читайте также:

Реформа поддержки беженцев

В материале отмечается, что члены партий ХДС/ХСС и СДПГ договорились о реформе, по которой всем украинцам, прибывшим в страну после 1 апреля 2025 года, будут предоставлять статус просителя убежища. Это означает, что они будут получать меньшую финансовую помощь: новоприбывшим гражданам поддержку будут предоставлять по стандартам для просителей убежища — около 441 евро в месяц, включая 196 евро на личные расходы и 245 евро на питание и одежду.

Сколько сейчас платят украинцам в Германии

По состоянию на ноябрь 2025 года украинским беженцам выплачивают финансовую помощь в размере 563 евро в месяц. Еще им выплачивают компенсацию за жилье и отопление.

О чем еще должны знать украинцы в Германии

Напомним, в Германии время от времени отдельные политические силы требуют сократить соцподдержку украинским беженцам. Например, недавно подобное заявление прозвучало от генерального секретаря Христианско-демократического союза Карстена Линнеманна. По его словам, молодые граждане должны искать работу и зарабатывать деньги, а не ждать, что государство предоставит им денежную помощь.

Ранее стало известно, что Ирландия сокращает срок проживания в государственных квартирах, которые предоставляются украинским беженцам. Теперь он будет ограничиваться 30 днями. Также мы писали, что в Польше иностранцев активно лишают международной защиты. Известно, по каким причинам можно потерять статус беженца.

Германия украинцы беженцы война в Украине выезд за границу
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации