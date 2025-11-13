В Германии изменится политика в отношении украинских беженцев — когда это произойдет

Женщина держит ребенка на руках. Фото: Unsplash

В Германии работают над изменениями в системе финансовой поддержки для украинцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года. Они будут считаться просителями убежища.

Об этом говорится в публикации BILD.

Реформа поддержки беженцев

В материале отмечается, что члены партий ХДС/ХСС и СДПГ договорились о реформе, по которой всем украинцам, прибывшим в страну после 1 апреля 2025 года, будут предоставлять статус просителя убежища. Это означает, что они будут получать меньшую финансовую помощь: новоприбывшим гражданам поддержку будут предоставлять по стандартам для просителей убежища — около 441 евро в месяц, включая 196 евро на личные расходы и 245 евро на питание и одежду.

Сколько сейчас платят украинцам в Германии

По состоянию на ноябрь 2025 года украинским беженцам выплачивают финансовую помощь в размере 563 евро в месяц. Еще им выплачивают компенсацию за жилье и отопление.

О чем еще должны знать украинцы в Германии

Напомним, в Германии время от времени отдельные политические силы требуют сократить соцподдержку украинским беженцам. Например, недавно подобное заявление прозвучало от генерального секретаря Христианско-демократического союза Карстена Линнеманна. По его словам, молодые граждане должны искать работу и зарабатывать деньги, а не ждать, что государство предоставит им денежную помощь.

Ранее стало известно, что Ирландия сокращает срок проживания в государственных квартирах, которые предоставляются украинским беженцам. Теперь он будет ограничиваться 30 днями. Также мы писали, что в Польше иностранцев активно лишают международной защиты. Известно, по каким причинам можно потерять статус беженца.