Сколько наличных можно хранить дома в Германии — эта сумма не вызовет вопросов у полиции

Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии
Действующее законодательство Германии в целом не предусматривает ограничений по хранению наличных денег. То есть дома можно держать как 1 000, так и полмиллиона евро и больше — никаких вопросов к вам по этому поводу не возникнет. Однако здесь есть одно очень серьезное "но".
Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.
Когда наличные деньги в Германии могут конфисковать
Законодательство Евросоюза о борьбе с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, предусматривает, что, если человек не может доказать источник происхождения средств на сумму от 10 000 евро, то эти деньги могут конфисковать.
То есть, если у вас дома обнаружат денежные средства на сумму от 10 000 евро, и вы не сможете доказать их источник происхождения, наличные могут конфисковать.
Кто и как может обнаружить наличные деньги
По словам Юрия Демченко, если вы совершили какое-то преступление, к вам пришли домой с обыском и нашли денежные средства, полиция забирает эту сумму и сразу к вам возникают вопросы.
"Еще может прийти Finanzamt (налоговая служба — Ред.), но это происходит очень редко — когда есть какие-то основания для проверки", — добавляет юрист.
Поэтому 10 000 евро — это законодательный предел, когда уже могут возникать вопросы.
Как уберечься от потери наличности
В Германии страховые компании возмещают потерю наличных, но только в случае кражи и ограниченную сумму — до 2 500 евро. Поэтому, пояснил юрист, если у вас дома будет лежать, например, 5 000 евро, и у вас будет страховка, которая предусматривает возмещение потерянных денег, то страховая компания вернет только до 2 500 евро.
Соответственно можно сделать выводы относительно того, сколько дома можно хранить наличных денег. Без подтверждения происхождения это может быть сумма до 10 000 евро, но в случае незаконного проникновения в дом и кражи денег при наличии страховки вам возместят максимум до 2 500 евро.
"Поэтому на практике мой совет — более 2 500 евро в наличных дома лучше не хранить", — резюмировал юрист.
Юрий Демченко также добавил, что хранить деньги в Германии лучше на карточном счете или в банковской ячейке. Однако, заметил специалист, надо учитывать, что банки не всегда берут на себя ответственность по безопасности содержимого ячеек. По сути только счет в банке — гарантия того, что в случае исчезновения средств Фонд гарантирования вкладов возместит потерю, но в сумме не более 200 000 евро.
