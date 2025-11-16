Видео
Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии

Дата публикации 16 ноября 2025 11:00
обновлено: 16:04
Сколько наличных можно хранить дома в Германии — эта сумма не вызовет вопросов у полиции
Купюра 10 евро в кармане. Фото: Unsplash

Действующее законодательство Германии в целом не предусматривает ограничений по хранению наличных денег. То есть дома можно держать как 1 000, так и полмиллиона евро и больше — никаких вопросов к вам по этому поводу не возникнет. Однако здесь есть одно очень серьезное "но".

Об этом рассказал адвокат Юрий Демченко.

Когда наличные деньги в Германии могут конфисковать

Законодательство Евросоюза о борьбе с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем, предусматривает, что, если человек не может доказать источник происхождения средств на сумму от 10 000 евро, то эти деньги могут конфисковать.

То есть, если у вас дома обнаружат денежные средства на сумму от 10 000 евро, и вы не сможете доказать их источник происхождения, наличные могут конфисковать.

Кто и как может обнаружить наличные деньги

По словам Юрия Демченко, если вы совершили какое-то преступление, к вам пришли домой с обыском и нашли денежные средства, полиция забирает эту сумму и сразу к вам возникают вопросы.

"Еще может прийти Finanzamt (налоговая служба Ред.), но это происходит очень редко  когда есть какие-то основания для проверки", — добавляет юрист.

Поэтому 10 000 евро  это законодательный предел, когда уже могут возникать вопросы.

Как уберечься от потери наличности

В Германии страховые компании возмещают потерю наличных, но только в случае кражи и ограниченную сумму — до 2 500 евро. Поэтому, пояснил юрист, если у вас дома будет лежать, например, 5 000 евро, и у вас будет страховка, которая предусматривает возмещение потерянных денег, то страховая компания вернет только до 2 500 евро.

Соответственно можно сделать выводы относительно того, сколько дома можно хранить наличных денег. Без подтверждения происхождения это может быть сумма до 10 000 евро, но в случае незаконного проникновения в дом и кражи денег при наличии страховки вам возместят максимум до 2 500 евро.

"Поэтому на практике мой совет  более 2 500 евро в наличных дома лучше не хранить", — резюмировал юрист.

Юрий Демченко также добавил, что хранить деньги в Германии лучше на карточном счете или в банковской ячейке. Однако, заметил специалист, надо учитывать, что банки не всегда берут на себя ответственность по безопасности содержимого ячеек. По сути только счет в банке — гарантия того, что в случае исчезновения средств Фонд гарантирования вкладов возместит потерю, но в сумме не более 200 000 евро.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
