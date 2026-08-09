ВПЛ могут вернуть часть денег за аренду жилья: что нужно знать

Передача ключей, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Иногда украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свой дом и снимать жилье в другом городе, могут вернуть часть расходов на аренду. Речь идет о налоговой скидке, которой ВПЛ могут воспользоваться при определенных условиях.

Что необходимо сделать и какие документы понадобятся, сообщили в Государственной налоговой службе, передает Новини.LIVE.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка дает возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который человек уплатил со своих доходов в течение года. Для ВПЛ в перечень расходов, которые могут учитываться при оформлении скидки, входит, в частности, аренда жилья.

Однако вернуть средства можно не за любую аренду. Расходы должны быть фактически понесены и подтверждены документами.

Кто из ВПЛ может получить скидку

Воспользоваться такой возможностью могут внутренне перемещенные лица, которые одновременно соответствуют установленным требованиям. В частности, ВПЛ и члены их семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодного для проживания жилья. Исключение составляет недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях.

Кроме того, человек не должен получать бюджетную компенсацию расходов на проживание. То есть одновременное получение бюджетной компенсации за аренду и налоговой скидки на те же расходы не предусмотрено.

Какие расходы необходимо подтвердить

Налоговая скидка предоставляется только в отношении фактически уплаченных средств. Поэтому одного устного договора с владельцем квартиры недостаточно. Необходимы документы, подтверждающие оплату аренды.

Это могут быть:

квитанции;

чеки;

платежные документы;

банковские подтверждения оплаты;

договор аренды, в котором указаны стоимость и сроки оплаты.

Особое значение имеет письменный договор аренды. Он подтверждает, что между владельцем жилья и арендатором действительно существуют законные арендные отношения.

Какие документы подать в налоговую

Для оформления налоговой скидки ВПО необходимо обратиться в контролирующий орган по месту налогового учета. Необходимо подать:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки о постановке на учет ВПЛ;

копию договора аренды жилья;

документы, подтверждающие оплату аренды;

документы, подтверждающие отсутствие пригодного для проживания жилья в собственности;

подтверждение неполучения бюджетной компенсации за проживание;

сведения о членах семьи первой степени родства — их ФИО и РНОКПП или серию и номер паспорта.

До какого срока можно подать декларацию

Право на налоговую скидку реализуется по результатам соответствующего отчетного года. Годовую декларацию об имущественном положении и доходах необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Например, расходы на аренду, понесенные в течение 2025 года, можно учесть при оформлении налоговой скидки в 2026 году.

Важно также помнить: налоговая скидка — это не отдельная денежная выплата от государства. Речь идет о возврате части НДФЛ, который уже был уплачен с доходов человека.

Что делать после смены адреса

Если ВПЛ изменила место жительства или личные данные, об этом необходимо уведомить налоговый орган. Для внесения актуальной информации в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков подается соответствующее заявление.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из ВПЛ необходимо обновить информацию для сохранения пособия. Части переселенцев нужно обновить данные в связи с изменением места жительства, состава семьи или других обстоятельств, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Также Новини.LIVE писали, что ВПЛ обязаны сообщать о выезде за границу, если находятся там более 30 дней подряд или более 60 дней в совокупности в течение шести месяцев. Если этого не сделать, излишне полученную помощь могут обязать вернуть через суд.