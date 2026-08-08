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Главная Финансы Переселенцев предупредили о важном условии: без этого выплаты могут приостановить

Переселенцев предупредили о важном условии: без этого выплаты могут приостановить

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 11:10
Помощь ВПЛ в августе 2026 года: когда ожидать выплаты и кому необходимо обратиться в ПФУ
Женщина на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе государственные выплаты для внутренне перемещенных лиц будут продолжаться по обычному графику, но есть один нюанс: части переселенцев необходимо обновить свои данные. Если этого не сделать вовремя, выплаты могут быть приостановлены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 709.

Когда поступят выплаты в августе

В августе 2026 года помощь на проживание для ВПЛ, как и раньше, будут выплачивать в два этапа — до 15-го и до 28-го числа месяца. Конкретная дата зависит от того, когда Государственная казначейская служба перечислит средства и как быстро их зачислит банк.

Размер помощи остается неизменным:

  • 2 000 гривен в месяц — для взрослых переселенцев;
  • 3 000 гривен — для детей и людей с инвалидностью.

Для наиболее уязвимых категорий переселенцев такая поддержка предоставляется в течение 30 месяцев с момента первого назначения.

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Кому необходимо обновить информацию

Правительство напоминает, что некоторым переселенцам необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг, чтобы выплаты не прекратились.

Это касается тех, кто:

  • сменил место жительства;
  • у кого произошли изменения в составе семьи;
  • впервые оформляет пособие на ребенка;
  • ранее получил отказ в выплатах, но теперь соответствует требованиям по доходу;
  • хочет пересмотреть решение в связи с изменением имущественного положения.

В настоящее время предельный доход для назначения пособия составляет 10 380 гривен на одного человека.

Обновление информации необходимо для того, чтобы у государства были актуальные данные о получателях пособия. Если о изменениях не сообщить вовремя, выплаты могут приостановить до выяснения обстоятельств.

Что еще изменилось в выплатах для ВПЛ

В Украине запускают новый механизм финансирования социальных услуг для внутренне перемещенных лиц. Государство будет оплачивать не содержание учреждений, а конкретные услуги для людей по принципу "деньги следуют за человеком".

Средства ежемесячно будут поступать на специальные счета получателей, а воспользоваться новым механизмом смогут пожилые переселенцы и ВПЛ с инвалидностью, нуждающиеся в стационарном уходе или поддерживаемом проживании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что получатели помощи для ВПЛ обязаны уведомлять о выезде за границу, если находятся там дольше установленного законодательством срока. Суд обязал украинку вернуть 10 000 гривен излишне выплаченной помощи и уплатить судебный сбор, поскольку она не сообщила о длительном пребывании за пределами Украины.

Также Новини.LIVE писали, что Верховная Рада отменила специальные правила назначения и выплаты пенсий для ВПЛ. После вступления в силу переселенцы будут получать пенсии и другие социальные выплаты на общих условиях, без дополнительных проверок или отдельных процедур.

выплаты ВПЛ Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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