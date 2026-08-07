Налоговая льгота за страхование: кто может получить компенсацию в 2026 году

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы ежемесячно платят за страхование жизни или откладывают деньги на будущую пенсию, даже не подозревая, что часть этих расходов можно вернуть. Если вы официально работаете и платите налоги, государство позволяет получить компенсацию в виде налоговой скидки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Сумской области.

За что можно вернуть деньги

Налоговая скидка распространяется на следующие расходы:

долгосрочное страхование жизни;

взносы в негосударственный пенсионный фонд;

пенсионные банковские депозиты;

прочие договоры негосударственного пенсионного обеспечения.

При этом оформить налоговую скидку можно не только по собственным договорам, но и по страховым взносам, уплаченным за ближайших родственников — мужа или жену, детей или родителей.

Сколько можно вернуть

Закон устанавливает предельные суммы, которые можно включить в налоговую скидку. В 2025 году это:

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до 4 240 гривен в месяц — если договор заключен на самого налогоплательщика;

до 2 120 гривен в месяц — если взносы уплачиваются за члена семьи первой степени родства.

Если договор действовал не весь год, сумма рассчитывается пропорционально количеству месяцев.

Пример расчета

Например, украинец заключил договор страхования жизни 14 августа 2025 года и сразу оплатил за год 25 000 гривен. Несмотря на то, что вся сумма была внесена сразу, в налоговую скидку можно включить только расходы за те месяцы, когда договор действовал в 2025 году. Поскольку это пять месяцев, максимально можно учесть 21 200 гривен.

Если же договор оформлен на мужа, жену или другого близкого человека, максимальная сумма составит 10 600 гривен.

Почему стоит воспользоваться этой возможностью

Налоговая скидка не означает, что государство вернет всю сумму, уплаченную за страховку. Она дает возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц, который человек уже уплатил с зарплаты.

Поэтому для тех, кто и так платит за страхование жизни или откладывает средства на будущую пенсию, это шанс частично компенсировать свои расходы. Главное — сохранять документы, подтверждающие оплату, и своевременно подать декларацию на получение налоговой скидки.

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