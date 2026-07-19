Финансовая помощь на проживание ВПЛ: кто из украинцев не может получать деньги

Мужчина, женщина и ребенок, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине женщину, которая уехала за границу и стала беженкой, заставляют вернуть излишне выплаченную финансовую помощь на проживание, предусмотренную для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Выяснилось, что гражданке выплачивали деньги, когда она уже находилась в другой стране.

Об этом говорится в решении Пересипского районного суда города Одессы №523/9445/26, передает Новини.LIVE.

Что произошло

Известно, что женщина и ее несовершеннолетний сын до октября 2024 года состояли на учете ВПЛ в Одесской области. Потом они переехали в Пересыпский район в Одессе, а в ноябре того же года украинка подала заявление на получение государственной помощи на проживание. Выплаты женщине были одобрены и начислялись ежемесячно с ноября 2024 года по февраль 2025 года.

Однако когда Министерство финансов проводило проверку получателей помощи, выяснилось, что женщина с ребенком находятся за границей более 30 дней. Это подтвердили и в Государственной пограничной службе.

"Порядком № 332 определено, что если получатель или уполномоченное лицо вернулось в покинутое место проживания, выехал на временное или постоянное место жительства за границу или находится за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 календарных дней в совокупности в течение шестимесячного периода получения помощи, он обязан сообщить об этих обстоятельствах", — говорится в тексте решения суда.

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О своём выезде женщина не сообщала, и за январь и февраль 2025 года ей безосновательно выплатили 10 000 гривен.

Что решил суд

Судья согласился с требованиями Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета о возврате денег. Таким образом, с украинки должны взыскать выплаченную сумму пособия на проживание ВПЛ в размере 10 000 гривен. Кроме того, женщина оплатит судебный сбор в размере 3328 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, пенсию ВПЛ будут выплачивать на общих основаниях. Для назначения выплат не будет специальных условий, начисления не будут подлежать дополнительным проверкам.

Ранее Новини.LIVE писали, почему ВПЛ могут лишить выплат. Остаться без финансовой поддержки рискуют переселенцы, которые проигнорируют важное требование. Речь идет об изменении места жительства или состава семьи.