Налоговая льгота за аренду жилья: как ВПЛ вернуть часть уплаченных средств в 2026 году

Передача ключей, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свой дом и снимать жилье в другом городе, могут вернуть часть расходов на аренду. Речь идет о налоговой скидке, которой ВПЛ могут воспользоваться при определенных условиях.

Что необходимо сделать и какие документы понадобятся, сообщили в Государственной налоговой службе, передает Новини.LIVE.

Что такое налоговая скидка

Налоговая скидка дает возможность вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который человек уплатил со своих доходов в течение года. Для ВПЛ в перечень расходов, которые могут учитываться при оформлении скидки, входит, в частности, аренда жилья.

Однако вернуть средства можно не за любую аренду. Расходы должны быть фактически понесены и подтверждены документами.

Кто из ВПЛ может получить скидку

Воспользоваться такой возможностью могут внутренне перемещенные лица, которые одновременно соответствуют установленным требованиям. В частности, ВПЛ и члены их семьи первой степени родства не должны иметь в собственности пригодного для проживания жилья. Исключение составляет недвижимость, расположенная на временно оккупированных территориях.

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Кроме того, человек не должен получать бюджетную компенсацию расходов на проживание. То есть одновременное получение бюджетной компенсации за аренду и налоговой скидки на те же расходы не предусмотрено.

Какие расходы необходимо подтвердить

Налоговая скидка предоставляется только в отношении фактически уплаченных средств. Поэтому одного устного договора с владельцем квартиры недостаточно. Необходимы документы, подтверждающие оплату аренды.

Это могут быть:

квитанции;

чеки;

платежные документы;

банковские подтверждения оплаты;

договор аренды, в котором указаны стоимость и сроки оплаты.

Особое значение имеет письменный договор аренды. Он подтверждает, что между владельцем жилья и арендатором действительно существуют законные арендные отношения.

Какие документы подать в налоговую

Для оформления налоговой скидки ВПО необходимо обратиться в контролирующий орган по месту налогового учета. Необходимо подать:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки о постановке на учет ВПЛ;

копию договора аренды жилья;

документы, подтверждающие оплату аренды;

документы, подтверждающие отсутствие пригодного для проживания жилья в собственности;

подтверждение неполучения бюджетной компенсации за проживание;

сведения о членах семьи первой степени родства — их ФИО и РНОКПП или серию и номер паспорта.

До какого срока можно подать декларацию

Право на налоговую скидку реализуется по результатам соответствующего отчетного года. Годовую декларацию об имущественном положении и доходах необходимо подать до 31 декабря года, следующего за отчетным.

Например, расходы на аренду, понесенные в течение 2025 года, можно учесть при оформлении налоговой скидки в 2026 году.

Важно также помнить: налоговая скидка — это не отдельная денежная выплата от государства. Речь идет о возврате части НДФЛ, который уже был уплачен с доходов человека.

Что делать после смены адреса

Если ВПЛ изменила место жительства или личные данные, об этом необходимо уведомить налоговый орган. Для внесения актуальной информации в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков подается соответствующее заявление.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому из ВПЛ необходимо обновить информацию для сохранения пособия. Части переселенцев нужно обновить данные в связи с изменением места жительства, состава семьи или других обстоятельств, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Также Новини.LIVE писали, что ВПЛ обязаны сообщать о выезде за границу, если находятся там более 30 дней подряд или более 60 дней в совокупности в течение шести месяцев. Если этого не сделать, излишне полученную помощь могут обязать вернуть через суд.