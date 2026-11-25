Военный пишет на листе бумаги. Фото: Генштаб/Telegram

Военнослужащий может заранее определить, кому и в каких долях будут переданы причитающиеся ему выплаты в случае гибели, пленения или пропажи без вести. Для этого оформляется личное распоряжение. Однако иногда родственники не могут найти этот документ или получить подтверждение его наличия в воинской части.

Новини.LIVE рассказывают, какие бывают виды личных распоряжений и что делать в случае утери документа.

Реклама

Какие бывают личные распоряжения военнослужащих

Личное распоряжение, как пояснили в Министерстве обороны Украины, дает военнослужащему возможность самостоятельно определить, кому и в каких долях будут выплачиваться причитающиеся ему средства при определенных обстоятельствах.

Законодательство предусматривает два вида таких документов. Они отличаются назначением, основаниями для оформления и порядком выплат.

Распоряжение на случай гибели военнослужащего

Право оформить такой документ предусмотрено пунктом 4 статьи 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" № 2011-XII.

Читайте также:

В нём военнослужащий может указать, кому и в каких долях должно быть выплачено единовременное денежное пособие (ЭДП) в случае его гибели или смерти.

Получателями могут быть любые люди, даже если они не являются родственниками военнослужащего.

В то же время закон защищает права отдельных членов семьи. Даже если военнослужащий составил личное распоряжение, право на часть помощи сохраняется за следующими категориями:

малолетние и несовершеннолетние дети;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители погибшего.

Эти люди имеют право получить 50 % той доли единовременной помощи, которая причиталась бы им в отсутствие личного распоряжения. Военнослужащий не может лишить их этой гарантированной законом выплаты.

Распоряжение на случай плена или пропажи без вести

Второй вид документа касается ежемесячного денежного обеспечения военнослужащего. Его правовая основа — пункт 6 статьи 9 Закона № 2011-XII в редакции Закона Украины № 3995-IX от 8 октября 2024 года. Эти изменения вступают в силу с 1 февраля 2025 года.

В таком распоряжении военнослужащий определяет, кому и в каких долях будет выплачиваться его денежное содержание, если он попадет в плен, станет заложником, будет интернирован или пропадет без вести.

Если личного распоряжения нет, половину денежного обеспечения выплачивают определенным законом членам семьи. Другая часть хранится государством для самого военнослужащего до его возвращения. Если он погибнет, эти средства включаются в состав наследства.

Минимальная сумма денежного довольствия военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, согласно приведенным в материале расчетам, составляет от 120 000 грн в месяц. В нее входят должностной оклад, надбавки и ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн.

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, его семья гарантированно будет получать не менее 60 000 грн в месяц. Остальные средства государство будет хранить с обязательной индексацией.

Что делать семье, если личное распоряжение не могут найти

Если военнослужащий пропал без вести, специалисты "Юридического центра Гончаренко" советуют родственникам в первую очередь выяснить, имеется ли его личное распоряжение в воинской части.

Если командование не может подтвердить наличие документа или сообщает, что его нет, родственникам следует действовать последовательно:

Обратиться в воинскую часть в письменной форме. Подайте запрос с просьбой проверить личное дело военнослужащего и выяснить, имеется ли в нем личное распоряжение. Попросите официальный ответ. Требуйте письменного уведомления с результатами проверки, а не ограничивайтесь устным объяснением. Предоставить доказательства оформления документа. Если у семьи есть копия или фотография распоряжения, переписка с военнослужащим или другие подтверждения его составления, приложите их к обращению. Обратиться к нотариусу. Если военнослужащий заверил документ у нотариуса, можно обратиться к нему для уточнения информации. При этом необходимо учитывать требования законодательства о нотариальной тайне.

Правовой основой для таких вопросов является часть 6 статьи 9 Закона Украины № 2011-XII, а также постановления Кабинета Министров Украины № 884 от 30 ноября 2016 года и № 550 от 14 мая 2024 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что будет с выплатами военным в декабре. Размер денежного довольствия будет зависеть от должности, воинского звания, выслуги лет и условий службы. Для новобранцев, проходящих подготовку в учебных центрах, предусмотрена минимальная выплата.

Также узнайте, сколько выплачивают военным, находящимся на лечении за рубежом. Само направление в клинику за пределами страны не означает утрату права на основные выплаты и дополнительное вознаграждение. В то же время для их продолжения необходимо надлежащим образом оформить лечение.