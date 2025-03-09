Доллар, евро или ОВГЗ — что выбрать для инвестиций в 2025 году

Человек держит в руках гривны. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцам, которые в 2025 году размышляют над эффективным хранением денег, стоит вложить их в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), номинированной в гривнах. Это лучший способ получить высокую доходность.

Об этом сказал в эфире "Киев 24" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Почему выгодно вкладывать в ОВГЗ в 2025 году

По его словам, с дохода от ОВГЗ украинцам не нужно платить НДФЛ и военный сбор.

"То есть, весь доход, который вам выплачивается - чистый доход после уплаты всех налогов",- сказал он.

Украинцы, которые решают хранить деньги в долларах или евро должны помнить не только о существовании инфляции, но и о том, что иностранная валюта часто теряет в цене.

"Мы считаем альтернативную стоимость, то лучше всего деньги держать в облигациях номинированных в гривне. Та доходность, которую вам сегодня дает ОВГЗ - это даже лучше, чем хранить деньги в долларах или положили бы на какой-то счет. Поэтому сегодня доходность ОВГЗ наиболее выгодная", — подчеркнул экономист.

Подробнее о военных облигациях

Военные облигации — это инструмент государственного долга, который выпускается для финансирования национальной обороны. В Украине благодаря таким облигациям не только финансируют военные нужды, но и ищут инвесторов, которые хотят иметь стабильный доход в долгосрочной перспективе. У ОВГЗ есть несколько ключевых преимуществ:

Гарантия от государства. Именно правительство выпускает облигации, так что основной риск обычно сводится к минимуму.

Высокий доход. Финансовые рынки часто крайне нестабильны, поэтому военные облигации обычно предлагают инвесторам более выгодные условия с точки зрения процентных ставок по сравнению с другими инструментами.

Защита от инфляции. Инвестиции в облигации могут стать хорошим инструментом для сохранения и приумножения капитала в условиях инфляции, поскольку доход от облигаций может превышать уровень инфляции.

Ранее мы объясняли, когда именно украинцам стоит инвестировать в ОВГЗ, чтобы приумножить доход. Так, по мнению старшего финансового аналитика ICU Тараса Котовича, на общую доходность инвестиций влияет время покупки облигации.

Также напомним, что украинцы могут получать прибыль, если инвестируют в акции известных мировых компаний. Делать это можно даже во время войны.