В Украине хотят внедрить систему штрафных баллов для водителей — что об этом известно

Автомобили.Фото: Новини.LIVE

В Украине хотят перенять европейский опыт по наказанию для водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения. Для них планируют внедрить систему штрафных баллов.

Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Реклама

Читайте также:

Как это будет работать

Владимир Крейденко объяснил, что баллы будут начислять, например, за нарушения:

скоростного режима;

правил парковки:

за создание аварийных ситуаций на дороге.

"В зависимости от того, сколько они (водители - ред) накапливали баллы, — это может влиять на то, что они могут потерять свое водительское удостоверение", — рассказал он.

По словам Крейденко, в Украине есть категория водителей, которая регулярно превышает скоростной режим и накапливает штрафы. Однако это не останавливает таких автовладельцев: они продолжают рисковать не только собственной жизнью, но и представляют опасность для других.

"У нас же, если ты можешь ежедневно нарушать скоростной режим — у нас есть такие водители, которым каждый день по 10 штрафов выписывают — они и дальше быстро ездят на машине, создают аварийные ситуации, подвергают себя и людей опасности", — отметил заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Он подчеркнул, что сейчас в законодательстве вообще отсутствует дополнительная ответственность для таких людей.

Ранее мы рассказывали, что украинские водители с октября должны включать ближний свет фар, когда будут ехать за пределами населенных пунктов. За невыполнение этого требования им грозит штраф. Узнавайте также, на какие суммы в Европе штрафуют водителей за превышение скорости.