Покупка номерных знаков — сколько стоит в 2025 году

Женщина держит в руках номерные знаки. Фото: УНИАН

Номерные знаки сейчас — это уже не просто цифры и буквы, благодаря которым можно идентифицировать автомобили в потоке. В наше время госномер на машине — это настоящий способ самовыражения для водителей для того, чтобы показать свой особый статус среди других.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить украинским водителям за "особые" номерные знаки для своей машины.

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По информации Главного сервисного центра МВД, наибольшую цену (96 тыс. грн) водители платят, если покупают госномера с тремя цифровыми комбинациями. Например:

0001;

0009;

7777.

Еще ряд номеров стоит 60 тыс. грн. Это:

0002;

0003;

0004;

0005;

0008;

0009;

1111;

2222;

3333;

4444;

5555;

8888;

9999.

Государственные номера, на которых три одинаковые цифры размещены одна за другой — 1234, 0011, 0022 и т.д., можно купить за 18 тыс. грн. А знаки, начинающиеся с нулей, но с неодинаковыми следующими цифрами — 0010, 0012 и т.д. — 12 тыс. грн. За такую же цену водителям предлагают знаки со следующими цифрами:

0006;

6666.

Есть у водителей и возможность выбрать дешевые номера, за которые нужно заплатить по 4,8 тыс. грн. В МВД предлагают сразу несколько категорий таких номеров, например:

две последовательные пары одинаковых цифр — 0066, 6622 и т.д.

одинаковые первая и третья цифры, или вторая и четвертая, или первая и четвертая, или первая и третья — 0101, 0550, 1001, 1441;

три одинаковые цифры, размещенные подряд — 2666, 9666;

три одинаковые цифры, размещенные не подряд — 0700, 1011.

Авто с ладонями на номерах — можно ли заказать

Осенью 2024 года украинцы заметили на дорогах автомобили, на номерных знаках которых были изображены ладони. Этот знак символизирует защиту детей и противодействие буллингу и заказать этот символ для своей машины могут все водители.

Так, в МВД отмечают, что получить такой графический элемент на индивидуальных номерных знаках можно в сервисных центрах ведомства во время личного обращения.

Ранее мы объясняли, какие буквы запрещено наносить на номерные знаки в Украине. Примечательно, что ограничения появились совсем недавно — в 2023 году.

Также мы рассказывали, за какое нарушение водители будут платить больше. Законопроект об ужесточении ответственности для владельцев тс уже находится на рассмотрении в ВР.