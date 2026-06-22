Водители почувствуют облегчение в кошельках: как изменятся цены на топливо

АЗС, заправка автомобилей. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Бензин и дизель в Украине могут подешеветь уже в ближайшее время. На отдельных сетях ожидается понижение цены до 5-7 гривен за литр. Однако ожидать возврата цен к уровням начала года не стоит.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

По его словам, на рынке топлива уже наблюдается тенденция к снижению цен.

"Дизель и бензин у нас подешевеют, и примерно с сегодняшнего дня, если брать по ОККО и WOG, то примерно на 7 гривен, а по Укрнафте — ещё примерно на 5 гривен. Поэтому снижение существенное", — отметил эксперт.

Леушкин пояснил, что цены продолжают снижаться, но этот процесс происходит значительно медленнее, чем когда топливо дорожало.

По его словам, одной из причин такого эффекта стал предыдущий ажиотаж на рынке. Когда цены росли, водители активнее покупали топливо. Теперь ситуация изменилась.

"Ажиотаж способствовал тому, что люди покупали больше, сейчас они не торопятся, потому что оно дешевле", — пояснил Леушкин.

В то же время он призвал не рассчитывать на возвращение цен к уровню, который был в начале года.

"Мы не увидим тех цен, которые были в феврале 2026 года", — сказал эксперт.

Причины — глобальные факторы, влияющие на нефтяной рынок, в частности ситуация на Ближнем Востоке, использование мировых нефтяных резервов и стабильно высокий спрос.

Ранее Новини.LIVE сообщали, когда на АЗС изменятся цены. Из-за зависимости от импорта и мировых колебаний цен на нефть стоимость дизельного топлива может существенно вырасти в конце лета. По прогнозу эксперта, при неблагоприятном сценарии топливо может подорожать до 90–95 грн за литр.

Еще Новини.LIVE писали, что в правительственной Бюджетной декларации на 2027–2029 годы предусмотрен постепенный рост курса доллара и пересмотр социальных стандартов. Так, американская валюта может подорожать до 51,5 грн к 2029 году, а минимальная заработная плата постепенно превысит 11 тысяч гривен.