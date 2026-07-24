Тарифы на воду во Львове вырастут: сколько будет стоить кубометр с 1 августа

Из крана течет вода, человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Во Львове с 1 августа 2026 года вступят в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Цены для населения не пересматривались с 2022 года. В результате в городе были одни из самых низких тарифов в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовского городской рады (ЛГР).

Новые тарифы на воду во Львове

Исполнительный комитет ЛГР 24 июля 2026 года утвердил, что с 1 августа общий тариф для коммунального предприятия Львовводоканал составит 56,38 гривен за кубометр:

стоимость водоснабжения вырастет до 36,04 гривны за 1 кубический метр;

водоотведение — до 20,34 гривны за 1 кубический метр.

По словам мэра Львова Андрея Садового, даже после пересмотра тарифы останутся неполноценными с экономической точки зрения.

"Мы понимаем, что любое повышение тарифов во время войны — это сложное решение для людей. Но прежняя цена действовала более четырех лет и уже не покрывала даже базовых расходов на электроэнергию, реагенты и работу сотрудников", — сказал Садовый.

Читайте также:

Сколько будут платить львовяне

Житель, потребляющий 3 кубометра воды в месяц, с сентября будет платить за водоснабжение и водоотведение почти на 92 гривны больше. Для семьи, потребляющей 9 кубометров, сумма в платежке увеличится примерно на 275 гривен. Фактическая сумма будет зависеть от объема потребления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что для украинцев могут изменить начисления за электроэнергию. Так, под пересмотр могут попасть коэффициенты трехзонного тарифа, которые зависят от времени суток.

Еще Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы больше не будут платить за распределение газа. Эту услугу отменили для граждан, которые из-за боевых действий не могут безопасно пользоваться газовым оборудованием. Кроме того, бытовых потребителей освободили от обязанности ежемесячно передавать оператору газораспределительной системы данные с приборов учета.