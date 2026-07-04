Тарифы на воду во Львове: потребителям представили новые расчеты

Женщина моет руки под краном, человек заполняет квитанции, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Во Львове предлагают кардинально пересмотреть тарифы на воду. В "Львовводоканале" настаивают, что в жители города платят, пожалуй, самую низкую цену по сравнению с другими регионами. Из-за этого коммунальное предприятие несет серьёзные убытки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовской городской рады.

Тарифы на воду во Львове в июле

Потребители за один кубометр воды пока платят 25,88 гривен. Этот тариф не пересматривался с начала 2022 года, и он является одним из самых низких среди крупных городов Украины. В 2026 году громадам предоставили право самостоятельно устанавливать тарифы на водоснабжение.

Какими могут быть тарифы на воду

В "Львовводоканале" отмечают, что экономически обоснованным является тариф в размере 100 гривен за кубометр. Однако пока речь идет о минимальных корректировках, которые помогут покрыть операционные расходы предприятия.

Отмечается, что предприятие уже презентовало новые расчеты. Тем временем издание Zaxid.net опубликовало предлагаемые "Львовводоканалом" цифры:

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тариф для населения предлагается повысить до 56,38 (36,04 гривен — водоснабжение, 20,34 грн — водоотведение). В июле тариф составляет — 25,88 гривен;

для юридических лиц — до 56,38 гривен (36,04 гривен — водоснабжение, 20,34 гривен — водоотведение). Сейчас эти услуги стоят 47,38 гривен;

оптовая цена — 22,23 гривны (16,37 гривны — водоснабжение, 5,86 грн — водоотведение).

Добавим, что по состоянию на 4 июля новые тарифы на воду во Львове еще не утверждены.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы судятся с коммунальными службами из-за долгов за коммунальные услуги. Например, люди защищают свои права, когда в счетах им указывают суммы, с которыми они не согласны. В Верховном Суде пояснили, что поставщики услуг сначала должны проверить, корректны ли начисления, а уже потом требовать от потребителей деньги.

Также Новини.LIVE писали, что услуга по распределению газа может стать бесплатной для некоторых украинцев. Такую льготу хотят предоставить жителям многоэтажек, газовая инфраструктура которых была повреждена во время российских атак.