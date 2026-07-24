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Головна Фінанси У Львові переглянули тарифи на воду: якими будуть з 1 серпня

У Львові переглянули тарифи на воду: якими будуть з 1 серпня

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 17:14
Тарифи на воду у Львові зростуть: скільки коштуватиме кубометр з 1 серпня
Вода тече з крану, людина тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Львові з 1 серпня 2026 року запрацюють нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Ціни для населення не переглядалися з 2022 року. Як наслідок — у місті діяли одні із найнижчих тарифів в Україні. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської міської ради (ЛМР). 

Нові тарифи на воду у Львові

Виконавчий комітет ЛМР 24 липня 2026 року погодив, що з 1 серпня загальний тариф для комунального підприємства Львівводоканал становитиме 56,38 гривень за кубометр:

  • вартість водопостачання зросте до 36,04 гривні за 1 кубічний метр;
  • водовідведення — до 20,34 гривні за 1 кубічний метр.

За словами мера Львова Андрія Садового, навіть після перегляду тарифи залишаться економічно неповними. 

"Ми розуміємо, що будь-яке зростання тарифів під час війни є складним рішенням для людей. Але попередня ціна діяла понад чотири роки й уже не покривала навіть базових витрат на електроенергію, реагенти та роботу працівників", — сказав Садовий. 

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Скільки платитимуть львів’яни

Мешканець, який використовує 3 кубометри води на місяць, за водопостачання та водовідведення з вересня платитиме майже на 92 гривні більше. Для родини, яка споживає 9 кубометрів, сума у платіжці зросте приблизно на 275 гривень. Фактична сума залежатиме від обсягу споживання.

Раніше Новини.LIVE писали, що для українців можуть змінити нарахування за електроенергію. Так, під перегляд можуть потрапити коефіцієнти тризонного тарифу, які залежать від часу доби. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що деякі українці вже не платитимуть за розподіл газу. Цю послугу скасували для громадян, які через бойові дії не можуть безпечно користуватися газовим обладнанням. Ще побутових споживачів звільнили від обов'язку щомісяця передавати оператору газорозподільної системи дані з приладів обліку.

тарифи комунальні послуги водопостачання
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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