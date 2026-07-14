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Главная Финансы У украинцев станет меньше счетов за газ: для кого вводятся изменения

У украинцев станет меньше счетов за газ: для кого вводятся изменения

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 17:17
Не все украинцы будут платить за распределение газа и техническое обслуживание систем: для кого отменили платежки
Человек заполняет квитанцию за коммунальные услуги, на газовой плите включена конфорка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для части бытовых потребителей в Украине отменили плату за распределение природного газа. Счета больше не будут приходить тем украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено во время полномасштабной войны с Россией.

Соответствующее решение опубликовала на своем сайте Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), передает Новини.LIVE.

Подробнее о решении НКРЭКП

Отмечается, что от оплаты услуги освободили граждан, которых боевые действия лишили возможности безопасно пользоваться газовым оборудованием. Поэтому они не должны платить за услуги, которые фактически им не предоставляются.

Также НКРЭКП постановила, что:

  • жильцам многоквартирных домов в случаях, определенных законодательством, не будет начисляться плата за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения;
  • бытовые потребители могут не предоставлять ежемесячно показания счетчика газа операторам газораспределительной системы. Речь идет о периодах, когда люди не могли пользоваться газом и не платили за его распределение.

"Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального обнародования", — говорится в сообщении.

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Что еще стоит знать

Напомним, что с 1 октября потребителям природного газа в Украине будут высылать обновленные счета. Это должно повысить прозрачность и понятность информации для получателей счетов. Изменения запланированы в рамках имплементации Директивы ЕС 1788/2024 в украинское законодательство. Эти меры имеют стратегическое значение для Украины с точки зрения интеграции в европейский энергорынок.

Как сообщали Новини.LIVE, «Нафтогаз» не будет пересматривать тарифы на газ для бытовых потребителей. Таким образом, в августе 2026 года за 1 кубометр они будут платить по 7,96 гривен. Этот тариф, как ожидается, будет действовать до 30 апреля 2027 года.

Еще Новини.LIVE писали о подорожании воды. Так, с 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменились в нескольких городах. Теперь потребителей ждет перерасчет жилищных субсидий.

коммунальные услуги газ НКРЭКУ
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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