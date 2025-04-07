Выплаты за погибшего на фронте — кто точно получит денежную помощь

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине семьям погибших на фронте защитников оказывают материальную поддержку, выплата которой гарантирована государством. Оформить помощь можно в течение трех лет, однако граждан призывают с этим не медлить.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Украинцам, в частности, разъяснили официальную процедуру выплаты денежного обеспечения, которое должен был получить воин, но не успел из-за своей гибели или по причине пропажи без вести. Так, согласно действующему приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ и некоторым другим лицам", родственникам погибшего могут начислить следующие выплаты:

ежемесячное денежное обеспечение, которое начислялось до даты гибели или признания без вести пропавшим;

дополнительное вознаграждение в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №168;

помощь на оздоровление, если боец не воспользовался ею ранее;

единовременную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

компенсацию за неиспользованные дни отпуска;

возмещение расходов на погребение, ритуальные услуги и установку надгробия.

Какие выплаты предоставят семье погибшего бойца. Скриншот: Министерство обороны

Выплаты начинаются после того, как командир воинской части, в которой находился погибший защитник, подпишет соответствующий приказ. Инициировать начисления должны родственники или законные наследники военнослужащего. Так, они должны подготовить заявление к командиру части, в котором надо указать персональные счета для зачисления средств. На выплаты могут рассчитывать:

муж или жена погибшего военнослужащего;

совершеннолетние дети, которые проживали вместе с ним, или законные представители несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью;

родители.

Кто из семьи погибшего бойца может претендовать на его выплаты. Скриншот: Министерство обороны

Если родственники предыдущей очереди отсутствуют, право на выплату получает следующая очередь. При наличии нескольких родственников в одной очереди — сумму разделят между ними 50 на 50. Если ни одна из категорий не представлена, выплату получат наследники по закону.

Важно помнить, что документы для получения выплат необходимо подать не позднее трех лет со дня смерти военнослужащего или с момента вступления в силу решения суда о признании его без вести пропавшим или умершим. Если сделать это позже — выплат не будет, даже если родственники будут иметь это право.

"Призываем не медлить с подачей необходимых документов — это не только право, но и способ почтить память погибшего и получить реальную поддержку в сложный период", — подчеркнул заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Что еще стоит знать

Осенью 2024 года Кабмин Украины установил новые выплаты для семей погибших военнослужащих. Согласно решению правительства, если боец погиб или получил ранение во время службы, но не во время боевых действий, тогда его родным выплатят помощь в размере 750 прожиточных минимумов. Если же военный получил смертельное ранение на фронте во время боевых действий, его семья получит 15 миллионов гривен

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