Как увеличить будущую пенсию – в ПФУ объяснили детали

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут увеличивать размер будущей пенсии. Это можно делать даже после увольнения с работы.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

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Как увеличить будущую пенсию

Специалисты ПФУ объяснили, что добровольные взносы граждан засчитываются без привязки к официальной работе.

"Вы можете платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение самостоятельно определенного периода времени и независимо от вашего трудоустройства. Уплата добровольного взноса в период работы увеличит заработную плату для будущей пенсии", — отмечают представители Пенсионного фонда.

То есть, человек может продолжать платить добровольные взносы даже после того, как устроится на новую работу. Таким образом, можно увеличить размер будущей пенсии не только взносами, которые делает работодатель, но и своими.

Документы для назначения пенсии в 2024 году

В Пенсионном фонде рассказали, какие документы необходимы для назначения пенсии в 2024 году. Соответствующий вопрос регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, при исчислении пенсии учитывают заработок гражданина за все периоды страхового стажа с 1 июля 2000 года. Заработную плату за этот период исчисляют по информации госреестра застрахованных лиц.

Назначение пенсионной выплаты по возрасту состоится на основе следующих обязательных документов:

Заявления о назначении пенсии (стандартная форма, предоставляемая в органах Пенсионного фонда).

Паспорт гражданина Украины или ID-карты.

Справка о месте регистрации или проживания гражданина, официальной справки переселенца.

Идентификационный номер.

Трудовая книга.

Справки о зарплате за 60 месяцев непрерывно по 30.06.2000 (по желанию гражданина).

Документов, подтверждающих трудовой стаж с 1 января 2004 года (в частности, диплома об очном обучении, военном билете).

документов о получении особого статуса (для лиц с инвалидностью, чернобыльцев, военнослужащих (если есть).

Две цветные фотографии размером 4×6 см для будущего пенсионного удостоверения.

Реквизитов открытого пенсионного (социального) счета в финучреждении.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в 2023 году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.