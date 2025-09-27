Выплаты военным - какую компенсацию им выплачивают при увольнении

Человек держит купюры в 1 тысячу гривен. Фото: Новини.LIVE

Украинским военным должны предоставить денежную компенсацию при их увольнении из Вооруженных сил Украины. Деньги могут получить разные категории защитников.

об этом известно в 2025 году.

Какие выплаты должны получить военные при увольнении со службы

Так, выплаты регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", рассказали эксперты из адвокатского объединения "Бачинский и партнеры". В этом законе определено, что должны получить военнослужащие, которые завершают свою карьеру в Вооруженных силах Украины, а также порядок начисления и сроки выплат.

Итак, при увольнении с военной службы защитник имеет право на:

компенсацию за неиспользованный отпуск. Размер компенсации рассчитывается на основе среднемесячного дохода военнослужащего;

единовременную денежную помощь в случае увольнения с военной службы, размер которой зависит от продолжительности их службы и звания;

пенсионные выплаты — это для военных, которые достигли пенсионного возраста или имеют необходимый стаж для выхода на заслуженный отдых. Сумма определяется в соответствии с законодательством и зависит от продолжительности службы, звания;

другие выплаты, которые зависят от специфики службы такие как компенсация за потерю трудоспособности, помощь на обучение или переквалификацию.

От чего зависит размер выплат при увольнении

Окончательные суммы, которые получат военные, зависят от звания, продолжительности службы и вида выплаты.

"Единовременное денежное пособие может варьироваться от одного до нескольких должностных окладов, в зависимости от периода несения службы. Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается, исходя из средней зарплаты за последний год службы", — говорится в сообщении.

Свои деньги военные должны получить через месяц после увольнения, однако этот срок может меняться, поскольку у воинской части есть свои внутренние процедуры.

Как получить причитающиеся выплаты при увольнении

Прежде всего командир воинской части должен получить от военнослужащего рапорт об увольнении и получении причитающихся выплат. Командир утвердит дату увольнения и предоставит информацию финансовой службе.

Чтобы получить деньги за службу, надо также собрать пакет документов, среди которых:

копия приказа об увольнении;

документы о несении службы;

справка о начислении денежного обеспечения.

Эти документы тщательно проверит финансовая служба воинской части. В случае необходимости могут быть проведены дополнительные проверки или консультации с другими органами.

Когда будет решение о начислении выплат, то деньги поступят на банковский счет военнослужащего.

Напомним, осенью военные, которые участвуют в защите страны от российского агрессора, получат дополнительные выплаты. Известно, о каких суммах идет речь. Узнавайте также, каким будет размер денежного обеспечения военнослужащих в октябре 2025 года.