Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты до 240 тыс. грн — кто из военных получит в ноябре

Выплаты до 240 тыс. грн — кто из военных получит в ноябре

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:30
обновлено: 14:16
Выплаты в ВСУ в ноябре — кому могут начислить более 240 тыс. грн
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

В ноябре 2025 года украинские военнослужащие Вооруженных сил в случае уничтожения вражеской военной техники смогут получить дополнительные денежные вознаграждения. Известно, какие предусмотрены минимальные и максимальные доплаты, а также порядок их начисления для бойцов.

Это прописано в приказе №340 Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Какие вознаграждения в ВСУ предусмотрены за уничтоженную технику РФ в ноябре

Право на вознаграждения за ликвидацию и пополнение трофейного фонда захваченной российской техники регулируется специальным приказом Минобороны "Прядок выплаты вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Согласно ему, предусмотрены доплаты в украинской армии в зависимости от вида техники в размере от 12 тыс. до 243 тыс. грн.

  • За уничтожение кораблей РФ

За корабль первого ранга — 243,6 тыс. грн.
За корабль второго ранга — 182,7 тыс. грн.
За корабль третьего ранга — 121,8 тыс. грн.
За корабль четвертого ранга — 97,44 тыс. грн.

  • За ликвидацию самолетов и ракет

За боевой самолет или зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. грн.
За тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. грн.
За другой летательный аппарат (в частности, беспилотники) — 36,54 тыс. грн.

  • За уничтожение реактивных систем и артиллерии

За реактивную систему залпового огня — 60,9 тыс. грн.
За наземную артиллерию (самоходная), боевой вертолет, танк — 48,7 тыс. грн.
За наземную артиллерию (другую), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. грн.

  • За ликвидацию бронетехники и портативных комплексов

За боевую машину пехоты, бронетранспортер — 42,63 тыс. грн.
За переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. грн.

  • За уничтоженные суда военного обеспечения РФ

За судно более чем 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. грн.
За судно до 5 тыс. тонн — 24,36 тыс. грн.

  • За другую ликвидированную технику противника

За военное авто, инженерный транспорт — 12,18 тыс. грн.

Правила начисления выплат за уничтоженную технику врага

Согласно правилам, командиры органов военного управления и воинских частей должны определять размеры вознаграждений за уничтожение или захват вражеской техники. Сумму распределяют между военными в зависимости от уровня личного вклада при выполнении задач. Вознаграждение должны выплачивать по месту несения военной службы. Основа для начисления — соответствующие приказы командиров.

Подтверждается решение об уничтожении или захвате техники на основе минимум трех документов, далее оформляют официальное заключение, закрепленное распорядительным документом руководителя группировки войск.

Факт уничтожения/захвата техники РФ может происходить на основе данных:

  • журнала боевых действий, где фиксируются все операции, в том числе обстоятельства, при которых произошло уничтожение;
  • рапорта (донесения) командира подразделения/группы, где детализированы обстоятельства происшествия (место, дата и время, способ ликвидации, тип техники, размер выплаты для каждого бойца);
  • донесения смежных подразделений, где подтверждаются факты ликвидации техники через визуальное наблюдение;
  • фото- и видеофиксации с техсредств/видеозаписи боевой работы;
  • акта оприходования трофейного имущества в случае захвата вражеской техники.

Ранее мы сообщали о льготах для родственников УБД в ноябре 2025 года. В частности, скидки могут оформить родители военного на оплату жилья, коммунальные услуги, покупку топлива для отопления.

Еще рассказывали о том, кому из военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты. Известно, кто сможет получить денежную помощь на оздоровление.

зарплаты выплаты деньги военные военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации