Выплаты в ВСУ в ноябре — кому могут начислить более 240 тыс. грн

В ноябре 2025 года украинские военнослужащие Вооруженных сил в случае уничтожения вражеской военной техники смогут получить дополнительные денежные вознаграждения. Известно, какие предусмотрены минимальные и максимальные доплаты, а также порядок их начисления для бойцов.

Это прописано в приказе №340 Министерства обороны Украины.

Какие вознаграждения в ВСУ предусмотрены за уничтоженную технику РФ в ноябре

Право на вознаграждения за ликвидацию и пополнение трофейного фонда захваченной российской техники регулируется специальным приказом Минобороны "Прядок выплаты вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

Согласно ему, предусмотрены доплаты в украинской армии в зависимости от вида техники в размере от 12 тыс. до 243 тыс. грн.

За уничтожение кораблей РФ

За корабль первого ранга — 243,6 тыс. грн.

За корабль второго ранга — 182,7 тыс. грн.

За корабль третьего ранга — 121,8 тыс. грн.

За корабль четвертого ранга — 97,44 тыс. грн.

За ликвидацию самолетов и ракет

За боевой самолет или зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. грн.

За тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. грн.

За другой летательный аппарат (в частности, беспилотники) — 36,54 тыс. грн.

За уничтожение реактивных систем и артиллерии

За реактивную систему залпового огня — 60,9 тыс. грн.

За наземную артиллерию (самоходная), боевой вертолет, танк — 48,7 тыс. грн.

За наземную артиллерию (другую), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. грн.

За ликвидацию бронетехники и портативных комплексов

За боевую машину пехоты, бронетранспортер — 42,63 тыс. грн.

За переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. грн.

За уничтоженные суда военного обеспечения РФ

За судно более чем 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. грн.

За судно до 5 тыс. тонн — 24,36 тыс. грн.

За другую ликвидированную технику противника

За военное авто, инженерный транспорт — 12,18 тыс. грн.

Правила начисления выплат за уничтоженную технику врага

Согласно правилам, командиры органов военного управления и воинских частей должны определять размеры вознаграждений за уничтожение или захват вражеской техники. Сумму распределяют между военными в зависимости от уровня личного вклада при выполнении задач. Вознаграждение должны выплачивать по месту несения военной службы. Основа для начисления — соответствующие приказы командиров.

Подтверждается решение об уничтожении или захвате техники на основе минимум трех документов, далее оформляют официальное заключение, закрепленное распорядительным документом руководителя группировки войск.

Факт уничтожения/захвата техники РФ может происходить на основе данных:

журнала боевых действий, где фиксируются все операции, в том числе обстоятельства, при которых произошло уничтожение;

рапорта (донесения) командира подразделения/группы, где детализированы обстоятельства происшествия (место, дата и время, способ ликвидации, тип техники, размер выплаты для каждого бойца);

донесения смежных подразделений, где подтверждаются факты ликвидации техники через визуальное наблюдение;

фото- и видеофиксации с техсредств/видеозаписи боевой работы;

акта оприходования трофейного имущества в случае захвата вражеской техники.

