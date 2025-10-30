Выплаты в ВСУ в ноябре — кому могут начислить более 240 тыс. грн

Выплаты до 240 тыс. грн — кто из военных получит в ноябре
В ноябре 2025 года украинские военнослужащие Вооруженных сил в случае уничтожения вражеской военной техники смогут получить дополнительные денежные вознаграждения. Известно, какие предусмотрены минимальные и максимальные доплаты, а также порядок их начисления для бойцов.
Это прописано в приказе №340 Министерства обороны Украины.
Какие вознаграждения в ВСУ предусмотрены за уничтоженную технику РФ в ноябре
Право на вознаграждения за ликвидацию и пополнение трофейного фонда захваченной российской техники регулируется специальным приказом Минобороны "Прядок выплаты вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".
Согласно ему, предусмотрены доплаты в украинской армии в зависимости от вида техники в размере от 12 тыс. до 243 тыс. грн.
- За уничтожение кораблей РФ
За корабль первого ранга — 243,6 тыс. грн.
За корабль второго ранга — 182,7 тыс. грн.
За корабль третьего ранга — 121,8 тыс. грн.
За корабль четвертого ранга — 97,44 тыс. грн.
- За ликвидацию самолетов и ракет
За боевой самолет или зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. грн.
За тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. грн.
За другой летательный аппарат (в частности, беспилотники) — 36,54 тыс. грн.
- За уничтожение реактивных систем и артиллерии
За реактивную систему залпового огня — 60,9 тыс. грн.
За наземную артиллерию (самоходная), боевой вертолет, танк — 48,7 тыс. грн.
За наземную артиллерию (другую), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. грн.
- За ликвидацию бронетехники и портативных комплексов
За боевую машину пехоты, бронетранспортер — 42,63 тыс. грн.
За переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. грн.
- За уничтоженные суда военного обеспечения РФ
За судно более чем 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. грн.
За судно до 5 тыс. тонн — 24,36 тыс. грн.
- За другую ликвидированную технику противника
За военное авто, инженерный транспорт — 12,18 тыс. грн.
Правила начисления выплат за уничтоженную технику врага
Согласно правилам, командиры органов военного управления и воинских частей должны определять размеры вознаграждений за уничтожение или захват вражеской техники. Сумму распределяют между военными в зависимости от уровня личного вклада при выполнении задач. Вознаграждение должны выплачивать по месту несения военной службы. Основа для начисления — соответствующие приказы командиров.
Подтверждается решение об уничтожении или захвате техники на основе минимум трех документов, далее оформляют официальное заключение, закрепленное распорядительным документом руководителя группировки войск.
Факт уничтожения/захвата техники РФ может происходить на основе данных:
- журнала боевых действий, где фиксируются все операции, в том числе обстоятельства, при которых произошло уничтожение;
- рапорта (донесения) командира подразделения/группы, где детализированы обстоятельства происшествия (место, дата и время, способ ликвидации, тип техники, размер выплаты для каждого бойца);
- донесения смежных подразделений, где подтверждаются факты ликвидации техники через визуальное наблюдение;
- фото- и видеофиксации с техсредств/видеозаписи боевой работы;
- акта оприходования трофейного имущества в случае захвата вражеской техники.
Ранее мы сообщали о льготах для родственников УБД в ноябре 2025 года. В частности, скидки могут оформить родители военного на оплату жилья, коммунальные услуги, покупку топлива для отопления.
Еще рассказывали о том, кому из военнослужащих предусмотрены дополнительные выплаты. Известно, кто сможет получить денежную помощь на оздоровление.
Читайте Новини.LIVE!