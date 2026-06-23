Компенсация за тяжелые ранения: ветеранам хотят изменить правила выплат

Военные ВСУ, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

В Украине может появиться новое ежемесячное пособие для ветеранов, получивших тяжелые ранения и контузии и утративших здоровье на фронте. Выплаты планируется привязать не к группе инвалидности, а к степени утраты трудоспособности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект №15267.

Документ уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его также поддержал парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Что хотят изменить

Сегодня большинство льгот и социальных гарантий защитникам назначают по старой советской схеме — присваивают формальную группу инвалидности. Авторы законопроекта предлагают учитывать реальное влияние ранения на способность человека работать и вести повседневную жизнь.

Для этого вводится новая категория — ветераны войны с существенной потерей функциональности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время защиты Украины.

Какие суммы смогут получать ветераны

Для раненых защитников хотят ввести совершенно новое ежемесячное денежное пособие, которое привяжут к средней зарплате в Украине за прошлый год.

Рассматриваются следующие выплаты:

при потере трудоспособности от 66% до 84% включительно — 80% от средней зарплаты по стране;

при потере трудоспособности свыше 84% — 100% средней зарплаты ежемесячно.

Фактически размер выплаты будет автоматически пересматриваться каждый год.

Кто будет определять степень утраты трудоспособности

Оценивать состояние ветеранов будут экспертные группы по оценке повседневного функционирования человека. Они будут определять, как человек справляется в быту, одновременно оформляя инвалидность и подбирая курс реабилитации.

Важно, что право на пособие не будет зависеть от того, работала ли человек официально до войны и уплачивались ли за неё налоги.

Как можно будет оформить выплату

Если закон будет принят, назначением помощи будет заниматься Министерство по делам ветеранов Украины.

Для этого будут использоваться данные Единого государственного реестра ветеранов войны. Подать заявление на получение выплат можно будет онлайн через приложение "Дія".

Отметим, что пока речь идет лишь о законопроекте. Его еще предстоит рассмотреть и согласовать в Верховной Раде.

Как сообщали Новини.LIVE, военным компенсируют последствия обстрелов. На выплату в размере 5 000 гривен могут рассчитывать раненые военнослужащие или их семьи в одной из областей Украины. Для оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты, ЦНАП или подразделения по вопросам ветеранской политики.

Также Новини.LIVE писали о том, как военнослужащим самостоятельно проверить и рассчитать сумму доплат за ранение. Потребуется справка об обстоятельствах ранения, медицинские выписки и заключения ВЛК. Если фактическая выплата оказалась меньше, можно потребовать перерасчёт, подав официальный рапорт командиру.