Задержка выплат военнослужащим: что нужно проверить и куда обращаться с жалобой в 2026 году

Военнослужащий ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Военные, защищающие Украину, рассчитывают своевременно получать положенные выплаты. Это основное денежное довольствие и дополнительные выплаты за выполнение боевых и специальных задач, а также компенсации в случае ранения и лечения. Однако иногда деньги поступают с задержкой или военнослужащий получает не всю сумму. Причины могут быть разными — от проблем с финансированием до ошибок в документах или задержки их оформления.

Когда именно должны поступать военные выплаты и куда обращаться, если деньги не начислили или выплатили не полностью, рассказывают Факты ICTV, передает Новини.LIVE.

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Когда военным выплачивают основное денежное довольствие

Эти деньги выплачивают за предыдущий месяц — до 20-го числа текущего месяца. Но они обычно поступают раньше, примерно с 7-го по 15-е число.

Если средства поступили в воинскую часть после 20-го числа, выплату должны произвести в течение трех дней после их поступления. Поэтому, например, выплата основного денежного обеспечения за август до 20 сентября еще не означает задержку.

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Дополнительные вознаграждения за боевые и специальные задания имеют иной порядок. Их обычно выплачивают после поступления средств в воинскую часть и оформления необходимых документов.

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Почему выплаты могут задерживаться

Причиной задержки может быть недостаточное финансирование или неправильно оформленные заявки на выплату со стороны воинской части. Проблемы также возникают при переводе военнослужащего из одной части в другую, длительной командировке или выполнении задач в составе другого подразделения. Тогда может возникнуть сбой в работе бухгалтерии.

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Отдельная проблема касается боевых выплат. Для их начисления требуются документы, подтверждающие выполнение соответствующих задач. Если документы несвоевременно передали от командиров в финансовую службу или они были утеряны во время боевых действий или обстрела, их приходится восстанавливать.

Что делать, если деньги не поступили

Если выплата задерживается, сначала стоит выяснить причину в своей воинской части. Прежде всего нужно установить, касается ли проблема всех военнослужащих или только конкретного человека. Если задержка возникла на уровне части, следует выяснить, по какой причине она произошла и когда ожидается выплата.

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Обычно текущие вопросы можно решить с командиром и финансовой службой воинской части. Если это не помогло, можно подать жалобу с указанием звания, ФИО, номера воинской части и периода задержки.

Для обращения можно воспользоваться:

горячей линией Министерства обороны — 1512;

электронной почтой Минобороны — admou@post.mil.gov.ua;

телефоном финансового департамента Минобороны для получения информации о задержке на государственном уровне — +38 (044) 271-36-26;

правительственной линией для подачи жалобы.

Если выплату получила только часть военнослужащих

Другая ситуация — когда деньги задержались или их не получил только один военнослужащий. В таком случае стоит выяснить причину у командира. В частности, нужно проверить, не было ли в отношении военнослужащего административного взыскания.

Решение командира о лишении денежного вознаграждения можно обжаловать в вышестоящем командовании или в суде.

Почему могут задерживаться боевые выплаты

Боевые выплаты состоят из многих составляющих, поэтому ошибка при начислении также может привести к неполной выплате. Задержки таких средств часто связаны с оформлением документов командирами и руководителями подразделений.

Отдельно возникают проблемы с выплатами после ранения. Для получения предусмотренного законом вознаграждения необходимо надлежащим образом оформить документы, подтверждающие ранение и его связь с защитой Родины.

Что делать, если проблему не удалось решить

Если обращение к командиру и финансовой службе воинской части не дало результата, а задержка носит массовый характер, адвокат советует обращаться с жалобой в Министерство обороны, в том числе коллективно. Если же и после этого вопрос не решается, военнослужащий может обратиться в суд.

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Также Новини.LIVE рассказывали, как военнослужащим поручить близким решать финансовые вопросы. Для этого оформляется доверенность, которая позволяет представителю работать с банковскими счетами и осуществлять определенные операции. Документ можно заверить не только у нотариуса, но и у командира воинской части.