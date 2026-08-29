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Главная Финансы Служба в тылу: сколько могут получать военные ежемесячно

Служба в тылу: сколько могут получать военные ежемесячно

Ua ru
29 августа 2026 08:45
Выплаты военным в тылу в 2026 году: суммы денежного довольствия и вознаграждений
Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Служба в тыловых частях не всегда означает, что военным будут платить только минимальное денежное довольствие. Сумма зависит не только от должности и звания, но и от условий службы, выполняемых задач и права на дополнительные доплаты. В 2026 году для тех, кто не принимает непосредственного участия в боевых действиях, предусмотрено отдельное дополнительное вознаграждение в 10 000 гривен в месяц. Но на этом выплаты не заканчиваются.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны Украины.

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Из чего состоит выплата военному в тылу

Если это обычная служба без боевых задач, выплата может составить от 30 000 гривен в месяц. Это основное денежное довольствие плюс дополнительное вознаграждение в 10 000 гривен в месяц. За выполнение определенных боевых или специальных задач предусмотрено дополнительное вознаграждение 30 000 гривен, а за работу в отдельных пунктах управления будут доплачивать 50 000 гривен.

В то же время эти выплаты не суммируются за один и тот же период. То есть, военный не получает одновременно 10, 30 и 50 тысяч за один день службы — применяется та вознаграждение, которая предусматривает большую сумму.

Когда выплачивают 10 000 гривен

Дополнительное вознаграждение 10 000 гривен предназначено военнослужащим, не имеющим права на большие дополнительные выплаты — 30 000, 50 000 или 100 000 гривен — и не относящимся к категориям, для которых установлены другие специальные вознаграждения. Право на эту выплату не зависит от того, подписан ли новый военный контракт.

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Есть и случаи, когда 10 000 гривен не выплачивают. Например, за время отпуска с сохранением денежного довольствия, пребывания в переменном составе запасной роты или при отдельных иных обстоятельствах, предусмотренных порядком выплат.

Когда выплата растет до 30 000 гривен

30 000 гривен в месяц могут выплачиваться военнослужащим, выполняющим определенные боевые или специальные задания. При этом не обязательно находиться непосредственно на передовой.

К таким задачам в частности относятся отдельные работы по обеспечению действующих группировок войск, противовоздушного прикрытия и наземной обороны объектов критической инфраструктуры.

Кто может получать 50 000 гривен

Выплата 50 000 гривен в месяц предусмотрена, в частности, для работающих на пунктах управления органов военного управления, бригад, центров, полков, сводных подразделений, батальонов, комендатур и отрядов, если из этих пунктов осуществляется оперативное или боевое управление подразделениями, ведущими боевые действия.

При этом сам факт работы в штабе или пункте управления не означает автоматического получения 50 000 гривен. Значения имеют конкретные задачи и условия, определяемые порядком выплат.

Можно ли получить 10 000 и 30 000 гривен в одном месяце

Да, но не за один и тот же период. Например, если в течение части месяца военный выполнял задания, за которые предусмотрена выплата 30 000 гривен, а в другие дни такого права не имел, за эти другие дни может начисляться вознаграждение 10 000 гривен при отсутствии оснований для ее невыплаты.

То есть выплаты могут меняться в зависимости от дней и конкретных задач, а не просто прибавляться за весь месяц.

Получает ли военный доплаты автоматически

Для выплаты должно быть соответствующее документальное оформление. В частности, приказ о выплате дополнительного вознаграждения издается из рапорта командира подразделения. В нем указываются военнослужащие и периоды, за которые им принадлежит вознаграждение.

Ранее Новини.LIVE писали, что ветеранам могут компенсировать расходы по аренде жилья. Ежемесячная выплата зависит от населенного пункта и может достигать 6656 гривен. Помощь могут получить ветераны без доступного жилья из-за войны, а оформить ее можно через ЦНАП или соответствующее подразделение.

Также Новини.LIVE рассказывали, как военному оформить финансовую доверенность на близких. Представитель сможет обращаться в банк, осуществлять переводы, снимать денежные средства и оплачивать счета. Доверенность можно удостоверить у нотариуса, банка или командира воинской части. Но в документе нужно четко прописать, какие действия разрешено выполнять представителю.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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