Україна
Главная Финансы Право на пенсию — у кого сумма достигает половины зарплаты

Право на пенсию — у кого сумма достигает половины зарплаты

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 06:10
Пенсии в Украине — какие должности дадут право на сумму в более половины зарплаты
Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине на более высокий размер пенсии могут рассчитывать государственные служащие. Речь идет о выплате в размере 60% от суммы заработной платы, тогда как для большинства граждан пенсия не может превышать 30% от зарплаты.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на закон №889 "О госслужбе".

Правила назначения пенсий госслужащим

Государственная служба является профессиональной деятельностью лиц, работающих в госорганах и аппарате с целью выполнения задач и функций государства и получающих зарплату за счет госсредств. Такая категория граждан получает выплаты по особым правилам: в размере 60% от суммы заработной платы.

Вопрос назначения пенсионных выплат регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсию госслужащим предоставляют в случае, если по состоянию на 1 мая 2016 года:

  • гражданин накопил минимально десять лет стажа на должностях категорий должностей госслужбы, определенных в законе №3723 и правительства, и по состоянию на вышеупомянутую дату был госслужащим;
  • накопил минимально 20 лет стажа на должностях государственной службы, без привязки к факту работы на вышеуказанную дату.

Право на пенсионную выплату имеют:

  • мужчины, достигшие 62 лет;
  • женщины, достигшие пенсионного возраста по ст. 26 закона "Об общеобязательном госпенсионном страховании".

Какие должности дадут право на пенсию госслужащего

В частности, госслужба в госорганах предусматривает должности, которые делятся на категории и подкатегории в зависимости от характера и объема полномочий.

В категорию "А" (высший корпус госслужбы) входят следующие должности:

  • руководитель аппарата ВРУ и его заместители;
  • руководитель аппарата (секретариата);
  • госсекретарь Кабинета Министров и его заместители, государственные секретари министерств;
  • руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами правительства, заместители;
  • руководители аппаратов Конституционного Суда, Верховного Суда, высших специализированных судов и заместители, руководители секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и заместители.

К категории "Б" относятся следующие должности:

  • руководители и заместители руководителей госорганов, юрисдикция которых охватывает г. Киев, районы, районы в городах, города областного значения.

Категория "В":

  • входят другие должности госслужбы, не отнесенные к категориям "А" и "Б".

В зарплату государственного служащего госоргана, прошедшего классификацию должностей госслужбы, входит:

  • должностной оклад;
  • надбавка за ранг государственного служащего;
  • надбавка за выслугу лет;
  • месячная/квартальная премия;
  • компенсация за дополнительные нагрузки или компенсации по вакантной должности;
  • материальная помощь, которую выплачивают, когда предоставляют оплачиваемый отпуск;
  • денежная помощь на социально-бытовые вопросы;
  • другие доплаты, предусмотренные законодательством.

Что еще стоит знать о госслужбе

В 2026 году оплата труда госслужащих происходит на основе классификации должностей. Согласно новому подходу, каждую должность будут относить к определенной "семье" и уровню, а размер оклада будет зависеть от сложности функций, ответственности и юрисдикции органа.

С января зарплата госслужащих выросла, поскольку оклады привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который повысился до 3 328 грн. Она должна составлять минимум 2,5 прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что в этом году пенсионеры могут получать не только базовую пенсию, но и специальные доплаты. Речь идет о дополнительных годах страхового стажа сверх установленной нормы, размер которого вырос.

Еще сообщалось, что с 1 марта нетрудоспособные родные погибших защитников или пропавших без вести военных, а также дети таких граждан, получат более высокие выплаты. При этом соответствующие суммы будут подлежать ежегодной индексации.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
