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Главная Финансы Платежи в Ощадбанке: сколько дней длится обработка переводов

Платежи в Ощадбанке: сколько дней длится обработка переводов

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 06:01
В Ощадбанке предупредили о сроках обработки платежей: что необходимо знать
Смартфон в руках, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" в 2026 году действуют особые правила обработки денежных переводов. Срок более длительный, чем в других украинских учреждениях, поэтому могут возникать определенные трудности в оперировании средствами. 

Об этом говорится в сообщении на странице банка в социальной сети Facebook, передают Новини.LIVE.

Усложненная процедура обработки платежей Ощадбанка 

Как сообщил один из клиентов, на счете в Ощадбанке может возникать кредитная задолженность при осуществлении финансовых операций.

Причиной соответствующих трудностей является длительный процесс обработки денежных переводов. 

По словам клиента, средства, отправленные на счет, могут отображаться в мобильном приложении "Ощад24", тогда как на самом деле могут длительное время находиться в обработке. Не зная об этом, существует риск воспользоваться незачисленной суммой, которая автоматически станет долгом по кредитной карте.

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"Более часа жду зачисления тысячи гривен. Впервые сталкиваюсь с таким: в операциях деньги есть, на карту ещё не поступили...", — говорится в сообщении еще одного клиента.

Правила зачисления средств в Ощадбанке

По информации банка, срок обработки финансовых операций по счетам в Ощадбанке составляет от двух часов до трех банковских суток. В основном средства зачисляются не сразу, а через несколько дней. Речь идет о внутренних утвержденных правилах финучреждения.

Поэтому клиентам рекомендуют просто проверять статус соответствующих операций либо в мобильном приложении, либо на портале "Ощад/24". Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

  • зайти в приложение;
  • выбрать опцию "Получить квитанцию".

В банке пояснили, что при наличии сообщения "в обработке" деньги ни в коем случае нельзя трогать, иначе будут списаны кредитные средства. Необходимо подождать, пока не исчезнет такой статус операции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие проблемы могут возникнуть при оформлении "єОселі" в Ощадбанке. Из-за затягивания сроков проверки документов можно упустить возможность приобрести объект недвижимости. Также будут потеряны средства. Такое может произойти, если квартира приобретается по предварительному договору с четко определенными сроками действия. 

Кроме того, Новини.LIVE писали, какие операции чаще всего могут подпадать под действие финансового мониторинга в Ощадбанке. Согласно закону, под проверку могут попадать финансовые операции, превышающие сумму 400 000 грн. В банке обнародовали все возможные причины блокировки средств после переводов. 

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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