Самые выгодные курсы доллара в Украине по состоянию на 12 марта 2025 — где купить и продать валюту

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Курс доллара в Украине снова растет. Валюта США укрепилась как в банках, так и в обменниках.

Новини.LIVE рассказывают, какой курс доллара установили банки и обменники на понедельник, 12 марта.

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Курс доллара в обменниках

По состоянию на 12 марта доллары в обменниках покупают в среднем по 41,15 гривны, что на 10 копеек выше, чем в предыдущий день. Продают валюту США по 41,60 гривны. Без изменений относительно 11 марта.

Курс доллара в банках

На утро 12 марта покупка доллара в банках составляет в среднем 41,25 гривны — на 10 копеек выше относительно предыдущего дня. Продают доллар банки в среднем по 41,80 гривны. Это также на 10 копеек выше по сравнению с курсом на 11 марта.

Курс доллара в кассах банков Украины:

ПриватБанк: покупка — 41,10, продажа — 41,70;

ПУМБ: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Райффайзен Банк: покупка — 41,05, продажа — 41,63;

Сенс Банк: покупка — 41,35, продажа — 41,75;

Укрсиббанк: покупка — 41,20, продажа — 41,78;

Кредобанк: покупка — 41,36, продажа — 41,78;

Таскомбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,85;

А-Банк: покупка — 41,30, продажа — 41,90;

ПроКредит Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

МТБ Банк: покупка — 41,20, продажа — 41,70;

Глобус: покупка — 41,25, продажа — 41,80;

Аккордбанк: покупка — 41,30, продажа — 41,78;

Банк Львов: покупка — 41,42, продажа — 41,52;

Коминбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,80;

Клиринговый Дом: покупка — 41,16, продажа — 41,66;

Ощадбанк: покупка — 41,20, продажа — 41,60;

Монобанк: покупка — 41,20, продажа — 41,66.

Можно ли обменять доллары 2003 года

Некоторые обменные пункты могут отказывать клиентам в продаже 100-долларовых купюр 2003 года выпуска, ссылаясь на то, что валюта находится в обращении уже более 20 лет. Это является важным моментом для некоторых небанковских финансовых учреждений.

Однако действующее законодательство Украины запрещает вводить ограничения на обмен иностранной валюты из-за ее дизайна, номинала или года выпуска. Национальный банк Украины обязывает всех участников рынка принимать наличные любого образца, за исключением случаев, предусмотренных внутренними правилами. Если клиент считает отказ неправомерным, он имеет право обжаловать такое решение.

Иными словами, 100-долларовая купюра 2003 года является действительным платежным средством, которое подлежит обмену без дополнительных комиссий. Отказ в обмене возможен только в двух случаях:

наличные значительно повреждены или изношены;

купюра признана фальшивой.

Для защиты прав украинцев Национальный банк Украины летом 2023 года принял ряд мер. Регулятор уточнил нормативную базу, исключив некоторые признаки незначительного износа как основание для отказа в обслуживании. Кроме того, НБУ проводит проверки участников рынка, накладывая существенные штрафы за нарушение установленных правил.

Что еще стоит знать украинцам

Из-за торговой политики, которую инициировал президент США Дональд Трамп, курс доллара за последние три месяца упал до минимальных значений. Это вызвало рост интереса инвесторов к более стабильным валютам, таким как японская иена и швейцарский франк.

Кроме того, эксперты дали рекомендации по сохранению средств для украинцев. По их мнению, одним из лучших вариантов является инвестирование в облигации внутренних государственных займов.