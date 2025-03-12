Найвигідніші курси долара в Україні станом на 12 березня 2025 — де купити та продати валюту

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Курс долара в Україні знову зростає. Валюта США зміцнилася як в банках, так і в обмінниках.

Новини.LIVE розповідають, який курс долара встановили банки та обмінники на понеділок, 12 березня.

Читайте також:

Курс долара в обмінниках

Станом на 12 березня долари в обмінниках купують у середньому за 41,15 гривні, що на 10 копійок вище, ніж попереднього дня. Продають валюту США за 41,60 гривні. Без змін відносно 11 березня.

Курс долара у банках

На ранок 12 березня купівля долара у банках становить у середньому 41,25 гривні — на 10 копійок вищу відносно попереднього дня. Продають долар банки в середньому за 41,80 гривні. Це також на 10 копійок вище в порівнянні з курсом на 11 березня.

Курс долара у касах банків України:

ПриватБанк: купівля — 41,10, продаж — 41,70;

ПУМБ: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Райффайзен Банк: купівля — 41,05, продаж — 41,63;

Сенс Банк: купівля — 41,35, продаж — 41,75;

Укрсиббанк: купівля — 41,20, продаж — 41,78;

Кредобанк: купівля — 41,36, продаж — 41,78;

Таскомбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,85;

А-Банк: купівля — 41,30, продаж — 41,90;

ПроКредит Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

МТБ Банк: купівля — 41,20, продаж — 41,70;

Глобус: купівля — 41,25, продаж — 41,80;

Акордбанк: купівля — 41,30, продаж — 41,78;

Банк Львів: купівля — 41,42, продаж — 41,52;

Комінбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,80;

Кліринговий Дім: купівля — 41,16, продаж — 41,66;

Ощадбанк: купівля — 41,20, продаж — 41,60;

Монобанк: купівля — 41,20, продаж — 41,66.

Чи можна обміняти долари 2003 року

Деякі обмінні пункти можуть відмовляти клієнтам у продажу 100-доларових купюр 2003 року випуску, посилаючись на те, що валюта перебуває в обігу вже понад 20 років. Це є важливим моментом для деяких небанківських фінансових установ.

Проте чинне законодавство України забороняє вводити обмеження на обмін іноземної валюти через її дизайн, номінал або рік випуску. Національний банк України зобов’язує всіх учасників ринку приймати готівку будь-якого зразка, за винятком випадків, передбачених внутрішніми правилами. Якщо клієнт вважає відмову неправомірною, він має право оскаржити таке рішення.

Іншими словами, 100-доларова купюра 2003 року є дійсним платіжним засобом, який підлягає обміну без додаткових комісій. Відмова в обміні можлива лише у двох випадках:

готівка значно пошкоджена або зношена;

купюру визнано фальшивою.

Для захисту прав українців Національний банк України влітку 2023 року вжив низку заходів. Регулятор уточнив нормативну базу, виключивши деякі ознаки незначного зношення як підставу для відмови в обслуговуванні. Крім того, НБУ проводить перевірки учасників ринку, накладаючи суттєві штрафи за порушення встановлених правил.

Що ще варто знати українцям

Через торгівельну політику, яку ініціював президент США Дональд Трамп, курс долара за останні три місяці впав до мінімальних значень. Це спричинило зростання інтересу інвесторів до більш стабільних валют, таких як японська єна та швейцарський франк.

Крім того, експерти дали рекомендації щодо збереження коштів для українців. На їхню думку, одним із найкращих варіантів є інвестування в облігації внутрішніх державних позик.