Акції Tesla Amazon і Meta обвалилися після приходу Трампа

Ілон Маск демонструє проєкт. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS/File Photo

Інавгурація Дональда Трампа, що відбулася 20 січня, стала не лише політичною подією, а й економічним потрясінням для ринку. Всього через сім тижнів після вступу Трампа на другий президентський термін п’ятеро найбагатших людей світу втратили сукупно 209 мільярдів доларів.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

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Ще до дня інавгурації фондовий ринок демонстрував стрімке зростання. Очікування сприятливої економічної політики нового президента сприяли різкому підвищенню вартості акцій технологічних і промислових компаній. Індекс S&P 500 кілька разів оновлював історичні максимуми, інвестори активно вкладали гроші в акції та криптовалюту.

Однак із моменту вступу Трампа на посаду ситуація кардинально змінилася. Масові звільнення в державному секторі, нестабільна тарифна політика та загальне погіршення інвестиційного клімату призвели до падіння індексу S&P 500 на 6,4%, а в один із понеділків ринок обвалився одразу на 2,7%.

Хто з мільярдерів втратив найбільше коштів після інавгурації Трампа

Статистика мільярдерів, які втратили статки. Фото: Bloomberg

Ілон Маск втратив 148 мільярдів доларів. Його статки досягли рекордних 486 мільярдів доларів 17 грудня, коли акції Tesla майже подвоїлися після виборів. Однак після інавгурації Трампа компанія втратила всі ці здобутки. Продажі в Китаї впали на 49%, а європейські покупці відвернулися від бренду через підтримку Маском ультраправих політиків. Однією з причин падіння вартості активів Маска стали політичні суперечки. Його відкритий зв’язок з ультраправими політиками викликав хвилю обурення в Європі, що негативно позначилося на продажах Tesla. Зокрема, у Німеччині реалізація автомобілів бренду знизилася більш ніж на 70% за перші два місяці 2025 року. Крім того, китайський ринок, що є ключовим для Tesla, також зазнав значних втрат — обсяги поставок у лютому впали на 49%, повернувшись до рівня липня 2022 року.

Джефф Безос зазнав збитків на 29 мільярдів доларів. Акції Amazon впали на 14%, попри спроби налагодити відносини з Трампом, включаючи пожертву в один мільйон доларів у фонд інавгурації. А вже в лютому Безос провів особисту зустріч із Трампом, після чого оголосив, що його газета The Washington Post змінить редакційну політику, приділяючи більше уваги питанням вільного ринку та особистих свобод.

Сергій Брін втратив 22 мільярди доларів. Ще у 2017 році Брін відкрито виступав проти імміграційної політики Трампа, навіть брав участь у протестах. Проте після переобрання президента у 2024 році він зустрівся з ним у Мар-а-Лаго. Це, втім, не врятувало компанію від проблем. На початку лютого акції Alphabet впали на 7% після публікації фінансового звіту, що виявився гіршим за очікуваний. До того ж Міністерство юстиції США посилило тиск на компанію, вимагаючи розділення її бізнесу, що додатково негативно вплинуло на вартість акцій.

Марк Цукерберг втратив 5 мільярдів доларів. Головним чинником падіння стали загальні тенденції ринку. Так званий індекс "Чудової сімки" технологічних компаній, які забезпечували основне зростання фондового ринку останніми роками, впав на 20% з моменту свого піку в грудні 2024 року.

Бернар Арно втратив 5 мільярдів доларів. Власник LVMH спочатку виграв від передвиборчої ейфорії, проте загроза введення США нових тарифів на європейські товари суттєво підірвала вартість його активів. Минулого місяця аналітики Morningstar заявили, що можливі тарифи на європейські товари класу люкс у розмірі 10-20% можуть суттєво вдарити по продажах компаній Арно. Окрім цього, загальний спад споживчого попиту та побоювання рецесії також вплинули на падіння акцій.

Нагадаємо, аналітики CNN порахували, як збідніли акції компаній технологічних гігантів на світовому ринку.

А наприкінці січня у ЗМІ з'явилась статистика країн, де сконцентрована найбільша кількість мільярдерів.