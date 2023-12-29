Валютные операции — банки снова усилят проверки

Американская валюта. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об изменениях в порядке осуществления банками анализа и проверки документов в ходе валютных финансовых операций. Список подозрительных признаков расширили.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

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Согласно постановлению, регулятор увеличил количество признаков по подозрительным валютным операциям, по которым финучреждения смогут отказывать в совершении валютных операций.

В частности, среди новых признаков подозрительных финопераций — изменения или дополнительные условия к внешнеэкономическим соглашениям, предусматривающим изменение сроков поставки товаров контрагентом-нерезидентом. Банк будет вправе отказать в такой валютной операции.

Вторым новым признаком, согласно которому операция может считаться подозрительной, является превышение граничных сроков по расчетам по экспорту-импорту на сумму от 8 млн гривен, то есть 20 пороговых сумм для финансового мониторинга.

Третьим индикатором является фиксация в течение года неоднократных платежей от контрагента-нерезидента в пользу клиентов финучреждения более 50 процентов предоплаты по финансовым операциям импорта товаров.

Как отмечают в НБУ, в дальнейшем остаются в силе следующие факторы:

нарушение сроков расчетов за экспорт-импорт товаров;

создание запутанных/искусственных условий осуществления платежей;

наличие законодательных ограничений по ввозу товаров в Украину.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины сохраняет стабильность курса и переходит в управление гибкостью обменного курса. Это будет способствовать адаптивности экономики и финансовой системы, минимизируя накопление рисков.