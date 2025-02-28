Отмена Хозяйственного кодекса Украины — последствия для бизнеса и экономики

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Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене Хозяйственного кодекса. Этот сборник законов содержит нормы, регулирующие деятельность государственных и коммунальных предприятий, а также положения по разрешению споров между предприятиями. Пока депутаты уверяют, что эта реформа откроет Украине путь к европейской экономике, юристы предостерегают от последствий такого шага.

Новини.LIVE рассказывают, почему в Украине отменили Хозяйственный кодекс, какие последствия реформа будет иметь для бизнеса и как повлияет на экономику Украины.

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Что такое Хозяйственный кодекс Украины

Хозяйственный кодекс Украины выполняет ряд важных функций, направленных на регулирование и развитие экономической деятельности. Он устанавливает правовые основы для всех видов хозяйственной деятельности в стране, включая предпринимательство и некоммерческую деятельность и создает единые правила для всех участников рынка.

Кодекс также обеспечивает защиту прав и интересов субъектов хозяйствования, таких как предприниматели и потребители. Также он является предохранителем от монополизма. Кроме того, Хозяйственный кодекс определяет формы и методы государственного регулирования, такие как лицензирование, патентование, квотирование и налогообложение.

Хозяйственный кодекс был принят в 2003 году и начал действовать с 1 января 2004 года. За время существования многие нормы, которые изначально были в него включены, впоследствии выделили в отдельные законы. Например, были разработаны специальные законодательные акты, регулирующие деятельность банков, вопросы интеллектуальной собственности, процедуры банкротства и другие аспекты хозяйственной деятельности.

Отмена Хозяйственного кодекса Украины

В январе 2025 года депутаты Верховной Рады Украины во втором чтении поддержали Закон № 6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период". Принятый документ фактически отменяет Хозяйственный кодекс.

Согласно пояснительной записке к документу, отмена Хозяйственного кодекса и внесение поправок в Гражданский кодекс позволит повысить инвестиционную привлекательность страны, а также ввести действенные механизмы контроля за использованием государственной и коммунальной собственности.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что отмена Хозяйственного кодекса связана с его несоответствием современному правовому полю Украины. По его словам, законопроект направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с требованиями и стандартами Евросоюза в ходе переходного периода.

"Это очередной путь к десоветизации украинского законодательства, и мы прощаемся с таким атавизмом, каким был Хозяйственный кодекс, который выхолощен и абсолютно непригоден для жизни в Украине", — подчеркнул Стефанчук.

По словам парламентариев, работа над этим законопроектом велась три года, а его принятие приближает Украину к европейской системе частного права. В частности, закон:

снижает коррупционные риски в сфере регулирования частноправовых отношений;

предусматривает реорганизацию частных, государственных и коммунальных предприятий, превращая их в общества с ограниченной ответственностью (ООО) и другие современные организационно-правовые формы;

не затрагивает деятельность ранее созданных коммунальных медицинских и других учреждений.

Переходный период введения новых норм составит семь лет.

Во вторник, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вернул закон №6013 в Раду со своей подписью, чем фактически дал старт реформе и отмене Хозяйственного кодекса.

Заместитель председателя Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан отметил, что это одна из крупнейших экономических реформ. По его словам, Хозяйственный кодекс был пережитком советской системы, препятствовал развитию бизнеса и не соответствовал европейским нормам.

Мовчан добавил, что согласно закону будет проведена масштабная инвентаризация государственного имущества, деятельность госпредприятий станет более прозрачной, а для частного бизнеса устраняются барьеры и упрощается регулирование.

Что будет вместо Хозяйственного кодекса Украины

Закон №6013 предусматривает масштабную корпоратизацию государственной и коммунальной собственности. Частные предприятия подлежат преобразованию в общества с ограниченной ответственностью, которые станут их правопреемниками. Передача имущества будет осуществляться по договорам управления, аренды или в собственность. Для коммунальных предприятий предусмотрен гибкий подход, позволяющий местным общинам самостоятельно решать вопрос о необходимости преобразования.

Сделки с активами компаний, в которых государству принадлежит более 50% акций, будут проводиться через систему "Прозорро.Продажи". Также закон обязывает государственные предприятия обнародовать финансовую отчетность.

Государство может быть учредителем или участником хозяйственных обществ, возникающих в результате реорганизации. Предприятия, которые не прошли реорганизацию, будут подлежать ликвидации.

Закон также регулирует штрафные санкции для оборонных предприятий за нарушение сроков поставки товаров, работ и услуг. Введена единая ответственность — пеня в размере 3% за каждый месяц просрочки. Кроме того, документ предоставляет территориальным общинам право создавать юридические лица для эффективного управления имуществом и реализации социальных инициатив. В течение переходного периода предприятия продолжат свою деятельность, постепенно адаптируясь к новым требованиям.

Почему отмену Хозяйственного кодекса Украины критикуют

Впрочем, такая радикальная реформа понравилась не всем в Украине. Некоторые эксперты утверждают, что отмена Хозяйственного кодекса может привести к дополнительным расходам, увеличить бюрократию и дестабилизировать работу бизнеса.

В частности, по мнению заведующего кафедрой Хозяйственного права Одесской юридической академии, профессора, доктора юридических наук Олега Подцерковного под реорганизацию или ликвидацию подпадут более 250 тысяч предприятий, среди которых около четырех тысяч — государственные, 15 тысяч — коммунальные, а остальные являются частными.

"В 2021 году Академия наук подсчитала, что на реорганизацию нужно 3 млрд грн, по нынешним ценам это явно больше. Нужно переделывать всю документацию, права на землю, права на недвижимость, договоры разные, прямые расходы просто на регистрацию и так далее", — добавил профессор.

Критики реформы также отмечают, что переходное законодательство не решает всех проблем. В частности, вместо действующих норм управления государственной и коммунальной собственностью планируется внедрение понятия "узуфрукт" — права пользования чужим имуществом с возможностью получения доходов, но без права его отчуждения или уничтожения. Однако в украинском законодательстве, включая Гражданский кодекс, нет четкого определения этого термина и механизма его применения.

Кроме того, хотя нормы Хозяйственного кодекса нередко дублировались в других законах, создавали юридические коллизии и содержали многочисленные ссылки на другие нормативные акты, он включал ряд уникальных положений, не представленных в других законодательных документах.

В частности, это касается норм, направленных на предотвращение монопольных злоупотреблений. Отмена норм кодекса может привести к усилению позиций монополистов и ущемлению прав малого и среднего бизнеса.

Например, согласно Хозяйственному кодексу, суд имел право обязать монопольную компанию заключить договор с малым предпринимателем, если она уклонялась от сотрудничества. В случае отмены кодекса, такая юридическая возможность исчезнет.

"Также Хозяйственный кодекс устанавливает ответственность юридических лиц публичного права, определяет шестимесячный срок применения хозяйственных санкций, предоставляет возможность применять зачетную неустойку и тому подобное. Эти нормы активно используют на практике юристы, они действительно имеют значение для защиты бизнеса", — отметила соуправляющий партнер юридической компании "Армада" Анастасия Луук.

Эксперт по экономическим и политическим вопросам Юрий Гаврилечко считает, что отмена Хозяйственного кодекса может привести к правовому хаосу.

"Как это будет работать, никто не знает. В частности, с какими вызовами придется столкнуться. Это касается многих предприятий, которые и так работают в сложных условиях. Особенно учитывая то, что банковская система нас де-факто не кредитует. Однако государство поднимает налоги и заменяет процедуры сельскохозяйственной деятельности, что вдвойне бьет по бизнесу. Это негативно скажется на экономике в целом", — подчеркнул эксперт.

По мнению Гаврилечко пока нет понятной стратегии внедрения реформы, а разрушена будет хоть и несовершенная, но работающая система.

Напомним, глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов прогнозирует в Украине 5 IPO за 2 года. По его мнению, одной компаний, которая проведет публичное размещение акций, может стать государственная "Укрпочта".

Кроме того, в Украине массово закрываются ФЛП. По итогам января 2025 года количество ФЛП уменьшилось более чем на 61 тысячу. Это антирекордный показатель.