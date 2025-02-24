Голова НКЦПФР про IPO в Україні: за 2 роки 5 угод, першою може бути Укрпошта

Відділення "Укрпошти" у будівлі Головпоштамту у Києві. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) активно працює над розширенням асортименту привабливих фінансових інструментів на ринку, крім облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Одним із головних завдань є сприяння організації протягом найближчих двох років щонайменше п'яти первинних чи вторинних публічних розміщень акцій.

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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За словами Магомедова, важливо створити альтернативні інструменти на ринку, крім ОВДП. Він додав, що особисто ставить перед собою KPI, щоб до кінця свого терміну повноважень (23 лютого 2027 року) в Україні з'явилося щонайменше п'ять відомих у країні, а можливо, і за її межами емітентів. При цьому він уточнив, що мова може йти не тільки про первинні розміщення (IPO), а й про вторинні (SPO).

На думку Магомедова, такою компанією може стати державна "Укрпошта". Розмова про це з генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським йшла ще до війни й продовжується нині.

"Я гадаю, що в цього SPO є великі шанси, тому що у людей точно є апетит до інвестування. У нас також є третій рівень пенсійного забезпечення, і фондам треба кудись вкладати, окрім ОВДП і банківських депозитів. "Укрпошта" — зрозумілий сервіс, ідея Ігоря — не просто конкурувати з "Новою поштою", а зробити такий український Amazon: буде розрахункова частина, буде сервіс доставки, модернізований ІТ — тобто буде зрозуміла бізнес-модель, в яку можна вкладатися", — заявив голова НКЦПФР.

Також, на його думку, для IPO або SPO можуть розглядатися державні банки або "Укрзалізниця".

"Ніхто ж не каже, що держава має віддати все, ні, мова про міноритарний пакет. Це якраз додає так званою надійності, що держава керує, вона не кине напризволяще. Я певен, що якщо Смілянський зробить своє SPO — його куплять, там просто не буде варіантів. Тоді прибіжить хтось інший з корпоративного бізнесу, і теж захоче випустити. Воно так працює", — додав Магомедов.

Він зазначив, що поява на ринку акцій, випущених з метою залучення капіталу, є значною подією, оскільки раніше акції випускалися здебільшого в рамках приватизації, і керівництво компаній найчастіше не було зацікавлене у підтримці свого іміджу перед інвесторами. Магомедов також повідомив, що одночасно регулятор посилить контрольні заходи для захисту інтересів інвесторів.

"Для цього ми почали докорінно змінювати саму Комісію, будемо змінювати вимоги до звітності. Ми її, з одного боку, спростимо, а з іншого боку, хочемо перейти до так званого ризик-орієнтованого підходу. Сподіваюся, що десь до кінця року вже будуть результати, коли ЗМІ, наші професійні учасники, кінцеві споживачі відчують зміни, що у нас відбулися. Зміняться механізми подачі звітності, вимоги до пруденційних нормативів, до надання цієї інформації", — резюмував голова НКЦПФР.

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