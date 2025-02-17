У січні 2025 закрилася рекордна кількість ФОП — чому українці відмовляються від бізнесу

Чоловік підписує документи. Фото: Unsplash

За підсумками січня 2025 року в Україні стало на понад 61 тис. ФОПів менше. Це антирекордний показник, який став можливим у зв'язку з кількома факторами.

Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

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Чому закриваються ФОПи

Як зазначається, у січні, одразу після того, як державні реєстри відновили роботу після тривалої паузи, свою діяльність припинили 61 455 ФОПів. Це втричі більше, ніж було відкрито за цей самий період.

Скриншот. Фото: Опендатабот

Основною причиною, яка змушувала підприємців закривати свій бізнес, стало зростання податкового навантаження. Так, 27% із 32 тисяч опитаних підприємців заявили, що хочуть ліквідувати свою справу найближчим часом. З них понад половина пояснили це тим, що нові податки стали непідйомними для малого бізнесу. Також вагомими факторами були:

зниження купівельної спроможності українців;

проблеми з постачанням товарів;

військова мобілізація.

При цьому найбільше нових ФОПів за час війни виникло у Києві (108 536), Дніпропетровській (68 377) та Львівській (60 009) областях. Водночас у регіонах, наближених до бойових дій, спостерігається значне скорочення бізнес-активності.

Раніше ми пояснювали, чи можуть підприємці, які закриють свій ФОП у 2025 році, повернутися на спрощену систему оподаткування. Можливість працювати на "єдиному податку" є лише раз на рік.

Також ми розповідали, що майже усі ФОП у своїй роботі повинні використовувати РРО. Але деякі бізнесмени можуть ігнорувати це правило.