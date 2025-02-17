У січні 2025 закрилася рекордна кількість ФОП — чому українці відмовляються від бізнесу

В Україні масово закриваються ФОПи — у чому причина
За підсумками січня 2025 року в Україні стало на понад 61 тис. ФОПів менше. Це антирекордний показник, який став можливим у зв'язку з кількома факторами.
Про це повідомляють аналітики Опендатабот.
Чому закриваються ФОПи
Як зазначається, у січні, одразу після того, як державні реєстри відновили роботу після тривалої паузи, свою діяльність припинили 61 455 ФОПів. Це втричі більше, ніж було відкрито за цей самий період.
Основною причиною, яка змушувала підприємців закривати свій бізнес, стало зростання податкового навантаження. Так, 27% із 32 тисяч опитаних підприємців заявили, що хочуть ліквідувати свою справу найближчим часом. З них понад половина пояснили це тим, що нові податки стали непідйомними для малого бізнесу. Також вагомими факторами були:
- зниження купівельної спроможності українців;
- проблеми з постачанням товарів;
- військова мобілізація.
При цьому найбільше нових ФОПів за час війни виникло у Києві (108 536), Дніпропетровській (68 377) та Львівській (60 009) областях. Водночас у регіонах, наближених до бойових дій, спостерігається значне скорочення бізнес-активності.
Раніше ми пояснювали, чи можуть підприємці, які закриють свій ФОП у 2025 році, повернутися на спрощену систему оподаткування. Можливість працювати на "єдиному податку" є лише раз на рік.
Також ми розповідали, що майже усі ФОП у своїй роботі повинні використовувати РРО. Але деякі бізнесмени можуть ігнорувати це правило.
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