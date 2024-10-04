Зарплаты в Украине — доходы граждан выросли в 2024 году

Работники в офисе. Фото: budport

В Украине в текущем году фиксируется повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше всего получают программисты, а меньше всего — педагоги.

Такие данные Мониторинга основных событий в экономике страны обнародовала пресс-служба Министерства экономики.

Читайте также:

Какие средние зарплаты получают украинцы

В отчете Минэкономики ссылается данные Государственной службы статистики. Согласно им, размер средней заработной платы (до отчисления налогов) во втором квартале повысился до 20,96 тыс. гривен.

В то же время, на кадровых порталах указана средняя "чистая" зарплата в резюме на уровне 20,5 тыс. гривен, в вакансиях — 19,67 тыс. гривен.

Статистика. Источник: Минэкономики

В Минэкономики отмечают, что в первом полугодии самый большой размер средней зарплаты штатных работников зафиксирован в сфере "Информация и телекоммуникации". Там в среднем работники получают 49,83 тысячи гривен.

Несколько меньше зарабатывают специалисты сферы "Финансовая и страховая деятельность" — 39,5 тыс. гривны.

В то же время меньше всего получают работники сферы образования — в среднем 13,86 тыс. гривен.

Статистика. Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в октябре 2024 года гражданам сократят размер заработной платы из-за введения новых налогов "задним числом". Речь идет о повышении военного сбора с 1,5% до 5%, вычисляемого из зарплаты.

Также мы писали, что в октябре 2024 года на кадровых порталах насчитывается десятки тысяч вакансий для студентов по всей Украине. Больше всего предложений работы в сфере производства и торговли, а зарплата часто превышает 25 тыс. гривен.