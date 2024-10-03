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Податки "заднім числом" — чому українці отримають менші зарплати за жовтень

3 жовтня 2024 11:40
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні уріжуть через нові податки у жовтні 2024 року
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у жовтні 2024 року громадянам скоротять розмір заробітної плати через запровадження нових податків "заднім числом". Йдеться про підвищення військового збору з 1,5% до 5%, який вираховують із зарплатні.

По це повідомив народний депутат, заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.  

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Він зазначив, що йдеться про законопроєкт №11416-д, який у разі ухвалення Верховною Радою у другому читанні передбачатиме підвищення податкових ставок "заднім числом".

На робочій групі розглянули два "гарячих" питання:

  • військовий збір VS ПДВ;
  • термін запровадження податків "заднім числом.

За його словами, якщо закон ухвалять, то президент зможе підписати документ приблизно у 20-х числах цього місяця. Умовно після 15 жовтня він набере законної сили і з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати.

Тобто у жовтні із зарплати мають стягнути не 1,5%, а вже 5% збору. Звична сума виплати буде меншою на 3,5%.

Оскільки роботодавці вже виплатили аванс, Мінфін пропонує просто забрати вирахувану суму грошей при виплаті зарплати.

"А зараз увага, як це буде на практиці. Десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс і люди фізично отримають гроші в руки. З нього військовий податок буде 1,5%. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%. І що ж робити роботодавцю? Він вже виплатив аванс і гроші назад не забере? Тут Мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті зарплати. Тобто десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде мало того, що вже менше на -3,5% підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам пояснити потім, чому так", —  повідомив нардеп.

 

Ярослав Железняк військовий збір
Скрін публікації. Telegram-канал Я. Железняка

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні влада має намір підвищити низку податків з 1 жовтня 2024 року. Підвищення податків, передбачене цим законопроєктом, принесе до держбюджету 58 млрд грн у 2024 році, та 137 млрд грн — у 2025 році.

Натомість, за прогнозом НБУ, у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію. Зростання податків не призведе до підвищення цін.

зарплати виплати закон робота податки бюджет

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