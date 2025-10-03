Шаги вместо 10 и 50 копеек — эксперт объяснил, когда и почему из обращения исчезнут мелкие монеты

Монеты номиналом 50 копеек. Фото: УНИАН

В Украине из обращения вскоре начнут изымать монеты номиналом 10 копеек. А еще через четыре года, из-за инфляции, могут исчезнуть монеты номиналом 50 копеек, поэтому переименовывать копейки на "шаги" — нецелесообразный шаг.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE экономический обозреватель Руслан Черный.

По словам Руслана Черного, после изъятия монет номиналом 10 копеек, на рынке останутся только монеты по 50 копеек, однако ненадолго.

"Фактически мы видим, что инфляция не останавливается, и даже если все будет не такими катастрофическими темпами идти, то где-то за четыре года мы избавимся и от 50 копеек. То есть делать всю реформу только на четыре года - для чего?", — сказал Черный.

Как пояснил эксперт, пока неизвестно, как именно будут считать "шаги": будет ли стоить один "шаг" 50 копеек, или Национальный банк Украины введет другую систему. При этом Руслан Черный считает, что за денежной реформой может скрываться эмиссия.

"Если действительно будет поднятие минимальных зарплат до 12 тысяч — да, это будет эмиссия", — рассказал финансовый обозреватель.

Также Руслан Черный отметил, что новые монеты никак не повлияют на бюджет, ведь в Нацбанке признают, что время от времени изымают монеты с рынка. Вместо них на рынке появляются новые, напечатанные.

"Это постоянный процесс. То есть они будут так же изымать по 50 копеек и заменять их "шагами" постепенно. Это будет происходить не мгновенно, поэтому каких-то изменений для бюджета не будет", — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде появился проект закона о десоветизации названия разменной монеты Украины. Так, по предложению Нацбанка, копейкам должны присвоить название "шаги". Узнавайте также, грозит ли украинской гривне девальвация.