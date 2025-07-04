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Новая памятная монета от НБУ — кому ее посвятили

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Дата публикации 4 июля 2025 19:20
Памятная монета от НБУ — что о ней известно (фото)
В НБУ представили новую памятную монету. Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 4 июля 2025 года выпустил новую памятную монету. Ее посвятили работникам Национальной полиции Украины, которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Подробнее о дизайне памятной монеты "Национальная полиция Украины"

Монета получила название "Национальная полиция Украины". Над дизайном работали Алиса Иванова и Владимир Демьяненко. Памятная монета имеет номинал 10 гривен, ее изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. В обращение планируют ввести 10 миллионов штук таких памятных монет.

Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

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Новая памятная монета НБУ посвящена Национальной полиции Украины. Фото: Нацбанк/Telegram

На реверсе монеты дизайнеры изобразили стилизованную композицию с представителями различных подразделений полиции, которые олицетворяют профессионализм, мужество и преданность службе. Над композицией есть эмблема Национальной полиции Украины — восьмиугольная звезда с малым Государственным Гербом Украины в центре.

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Памятная монета имеет номинал 10 гривен, ее изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Фото: НБУ

"Наша новая оборотная памятная монета — не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским. За то, что каждый день выбирают непоколебимо стоять на страже закона, правопорядка и защиты жизни наших граждан", — сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Где купить памятную монету

Для украинцев Нацбанк планирует часть тиража оборотной памятной монеты сформировать в специально оформленные ролики. В одном таком ролике 25 оборотных памятных монет. Тираж роликов - 20 тысяч штук.

Для покупки ролики станут доступны 8 июля. Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

Ранее мы рассказывали о самой дорогой монете в Украине. Ее отчеканили из 500 граммов золота.

Также напомним, что среди украинских монет есть много дешевых, которые стоят не больше собственного номинала. Обычно это оборотные копейки.

НБУ деньги монеты Нацполиция праздник
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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