Памятная монета от НБУ — что о ней известно (фото)

В НБУ представили новую памятную монету. Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) 4 июля 2025 года выпустил новую памятную монету. Ее посвятили работникам Национальной полиции Украины, которые в этот день отмечают свой профессиональный праздник.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

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Подробнее о дизайне памятной монеты "Национальная полиция Украины"

Монета получила название "Национальная полиция Украины". Над дизайном работали Алиса Иванова и Владимир Демьяненко. Памятная монета имеет номинал 10 гривен, ее изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. В обращение планируют ввести 10 миллионов штук таких памятных монет.

Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Новая памятная монета НБУ посвящена Национальной полиции Украины. Фото: Нацбанк/Telegram

На реверсе монеты дизайнеры изобразили стилизованную композицию с представителями различных подразделений полиции, которые олицетворяют профессионализм, мужество и преданность службе. Над композицией есть эмблема Национальной полиции Украины — восьмиугольная звезда с малым Государственным Гербом Украины в центре.

Памятная монета имеет номинал 10 гривен, ее изготовили из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Фото: НБУ

"Наша новая оборотная памятная монета — не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским. За то, что каждый день выбирают непоколебимо стоять на страже закона, правопорядка и защиты жизни наших граждан", — сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Где купить памятную монету

Для украинцев Нацбанк планирует часть тиража оборотной памятной монеты сформировать в специально оформленные ролики. В одном таком ролике 25 оборотных памятных монет. Тираж роликов - 20 тысяч штук.

Для покупки ролики станут доступны 8 июля. Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также в банках-дистрибьюторах.

Ранее мы рассказывали о самой дорогой монете в Украине. Ее отчеканили из 500 граммов золота.

Также напомним, что среди украинских монет есть много дешевых, которые стоят не больше собственного номинала. Обычно это оборотные копейки.