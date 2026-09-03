Банкнота номиналом 2000 грн появится 4 сентября: что известно о купюре

Андрей Пышный представил новый номинал гривны. Фото: НБУ

Уже 4 сентября в Украине появится новая банкнота номиналом 2 000 гривен. Она станет самой крупной купюрой украинской валюты, а на лицевой стороне будет изображен портрет Василия Стуса. НБУ объясняет появление купюры изменениями в наличном обращении и необходимостью сделать его организацию более удобной. Новая банкнота также будет иметь современные элементы защиты от подделок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Когда 2 000 грн поступят в обращение

С 4 сентября украинцы смогут расплачиваться купюрой номиналом 2 000 гривен. Она дополнит действующий ряд банкнот, а не заменит ни один из нынешних номиналов.

В НБУ объясняют это решение необходимостью адаптировать наличный ряд к изменениям в структуре наличного обращения. Регулятор отмечает, что новый номинал должен оптимизировать расчеты и сделать использование наличных более удобным.

Как будет выглядеть банкнота

На лицевой стороне будет размещен портрет украинского поэта и диссидента Василия Стуса. На оборотной стороне — здание Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

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По размеру купюра будет соответствовать современным украинским банкнотам. Для нее также предусмотрен комплекс защитных элементов, которые должны помогать проверять подлинность денег при расчётах.

Какое место займет номинал 2 000 грн

Появление нового номинала расширит банкнотный ряд гривны. При этом украинцам не нужно будет обменивать на него имеющиеся деньги — все купюры предыдущих номиналов продолжат использоваться при расчетах.

По замыслу регулятора, купюра большего номинала должна уменьшить количество банкнот, которые приходится использовать при операциях с крупными суммами. Это может быть удобно как для населения, так и для бизнеса, в частности при наличных расчетах.

В то же время введение нового номинала не меняет правил использования гривны. Купюра будет иметь такой же статус законного платежного средства, как и другие банкноты, находящиеся в обращении.

Как проверить подлинность банкноты номиналом 2 000 гривен

При проверке стоит обратить внимание на водяной знак. Он должен быть виден при рассмотрении банкноты на просвете. Также на просвете проверяется сквозной элемент — отдельные части его изображения с лицевой и оборотной сторон дополняют друг друга.

Еще один способ — проверить рельефность отдельных элементов. Части изображений и надписи выполнены специальной печатью, поэтому их можно почувствовать пальцами. Такой защитный элемент рассчитан, в частности, на людей с нарушениями зрения.

На купюре также имеется защитная полоса и оптически изменяющийся элемент. При изменении угла наклона банкноты их вид должен меняться. Именно сочетание нескольких способов проверки позволяет выявить подделку без специального оборудования.

Особое внимание НБУ уделил машинной проверке подлинности. Защитные элементы банкноты должны распознаваться специальным оборудованием, которое используется банками и другими участниками наличного обращения.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения могут возникнуть при использовании банкноты номиналом 2 000 гривен. Речь идет, в частности, о банкоматах и платежных терминалах, которые потребуют технической настройки для нового номинала. Ожидается, что процесс перенастройки оборудования может занять несколько месяцев.

Также Новини.LIVE писали, почему НБУ выбрал для новой банкноты номинал 2 000 гривен. В Нацбанке отмечали, что при разработке новых номиналов учитывают экономическую ситуацию, уровень цен, доходы населения и потребность в наличных расчетах. Вариант с купюрой в 5 000 гривен также рассматривался, однако оптимальным на данный момент признали именно номинал в 2 000 гривен.