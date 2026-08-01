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Главная Финансы Банкнота номиналом 2000 гривен: украинцев предупредили о важных ограничениях

Банкнота номиналом 2000 гривен: украинцев предупредили о важных ограничениях

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 14:35
Банкноты номиналом 2000 гривен не будут приниматься банкоматами и терминалами: в чём причина
Банкнота номиналом 2000 гривен, человек у банкомата. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года в Украине должна появиться новая банкнота номиналом 2000 гривен. Однако платежные терминалы и банкоматы не успеют настроить, поэтому осенью они пока не будут принимать новые деньги. Впрочем, население сможет расплачиваться ими в кассах банков и магазинов, а также на рынках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Телеграф.

Ограничения для банкноты номиналом 2000 гривен

Отмечается, что Национальный банк Украины еще не направил банкам и небанковским учреждениям технические характеристики купюр номиналом 2000 гривен. Ожидается, что это произойдет как раз в сентябре, поэтому все банкоматы и терминалы просто не успеют перепрограммировать.

"Нужно переоборудовать много аппаратов, чтобы они могли принимать и выдавать людям эти 2000 гривен. А это требует времени, особенно в военный период, когда очень не хватает технических специалистов и есть проблемные территории. Думаю, что получим от НБУ все технические параметры новой купюры только в сентябре, тогда и сможем с этим работать", — рассказал Телеграфу один из представителей финансового рынка.

Пока у финансистов есть неполная информация о новых купюрах. Например, известно, что банкнота в 2 000 гривен на 6 мм длиннее банкноты в 1 000 гривен. Однако имеющихся данных недостаточно для понимания полной ситуации с введением новых банкнот.

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"Нужно получить образцы банкнот номиналом 2000 гривен, отправить их производителям оборудования, они разработают соответствующую прошивку, а мы за нее заплатим по 10 долларов за каждый терминал. Тогда мы физически начнем обновление. На это потребуется не менее трех месяцев", — говорится в публикации.

Ожидается, что работы по перенастройке банкоматов и терминалов, установке нового программного обеспечения продлятся до декабря 2026 года. И только после этого новые банкноты номиналом 2000 гривен будут приниматься повсеместно без ограничений. Однако их все равно можно будет использовать для расчетов в кассах (в банках, магазинах) и на рынках.

Что еще стоит знать

Напомним, что перед выпуском новой купюры в обращение Нацбанк изменит ее дизайн. Все из-за замечаний дизайнерского сообщества, которое заметило сходство надписи номинала со шрифтом, который связывают с российским автором.

В НБУ сообщили, что вместо этого будет использована официальная кириллическая версия шрифта Bickham Script без авторских адаптаций. Изменения не помешают выпустить новую банкноту в срок. Новые деньги также получат современные элементы защиты от подделок.

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел учетную ставку. В связи с ожидаемым ускорением инфляции до конца 2026 года регулятор установил учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Изменения ставки должны поддержать привлекательность гривневых активов.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинские банки принимают поврежденные деньги и обменивают их на новые. Однако в ПриватБанке с этим могут возникать проблемы. Например, ранее одному из клиентов не удалось обменять в отделении 50 гривен с незначительными потертостями.

банкнота купюра нововведение
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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