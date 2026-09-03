Банкнота 2000 грн з'явиться 4 вересня: що відомо про купюру

Андрій Пишний презентував новий номінал гривні. Фото: НБУ

Україні вже 4 вересня з'явиться нова банкнота номіналом 2 000 гривень. Вона стане найбільшим номіналом української валюти та матиме портрет Василя Стуса на лицьовому боці. НБУ пояснює появу купюри змінами у готівковому обігу та потребою зробити його організацію зручнішою. Нова банкнота також матиме сучасні елементи захисту від підробок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Коли 2 000 грн увійдуть в обіг

Із 4 вересня українці зможуть розраховуватися купюрою номіналом 2 000 гривень. Вона доповнить чинний ряд банкнот, а не замінить жоден із нинішніх номіналів.

У НБУ пояснюють рішення необхідністю адаптувати готівковий ряд до змін у структурі готівкового обігу. Регулятор зазначає, що новий номінал має оптимізувати розрахунки та зробити використання готівки зручнішим.

Як виглядатиме банкнота

На лицьовому боці розмістять портрет українського поета та дисидента Василя Стуса. На зворотному - будівлю Донецького національного університету імені Василя Стуса.

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За розміром купюра відповідатиме сучасним українським банкнотам. Для неї також передбачили комплекс захисних елементів, які мають допомагати перевіряти справжність грошей під час розрахунків.

Яке місце займе номінал 2 000 грн

Поява нового номіналу розширить банкнотний ряд гривні. Водночас українцям не потрібно буде обмінювати на нього наявні гроші — усі купюри попередніх номіналів продовжать використовуватися під час розрахунків.

За задумом регулятора, більша купюра має зменшити кількість банкнот, яку доводиться використовувати під час операцій із великими сумами. Це може бути зручним як для населення, так і для бізнесу, зокрема під час готівкових розрахунків.

Водночас введення нового номіналу не змінює правил користування гривнею. Купюра матиме такий самий статус законного платіжного засобу, як і інші банкноти, що перебувають в обігу.

Як перевірити справжність 2 000 гривень

Під час перевірки варто звернути увагу на водяний знак. Він має бути видимим під час розглядання банкноти проти світла. Також на просвіт перевіряється наскрізний елемент - окремі частини його зображення з лицьового та зворотного боків доповнюють одна одну.

Ще один спосіб — перевірити рельєфність окремих елементів. Частини зображень і написи виконані спеціальним друком, тому їх можна відчути пальцями. Такий захисний елемент розрахований, зокрема, на людей із порушеннями зору.

На купюрі також є захисна стрічка та оптично-змінний елемент. Під час зміни кута нахилу банкноти їхній вигляд має змінюватися. Саме поєднання кількох способів перевірки дає змогу виявити підробку без спеціального обладнання.

Окрему увагу НБУ приділив машинному контролю справжності. Захисні елементи банкноти мають розпізнаватися спеціальним обладнанням, яке використовується банками та іншими учасниками готівкового обігу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які обмеження можуть виникнути під час використання банкноти 2 000 гривень. Йдеться, зокрема, про банкомати та платіжні термінали, які потребуватимуть технічного налаштування для нового номіналу. Очікується, що процес переналаштування обладнання може тривати кілька місяців.

Також Новини.LIVE писали, чому НБУ обрав для нової банкноти номінал 2 000 гривень. У Нацбанку зазначали, що під час розробки нових номіналів враховують економічну ситуацію, рівень цін, доходи населення та потребу в готівкових розрахунках. Варіант із купюрою 5 000 гривень також розглядали, однак оптимальним наразі визнали саме номінал 2 000 гривень.