НБУ ответил на основные вопросы о банкноте номиналом 2000 гривен: что нужно знать украинцам

Новая купюра номиналом 2000 гривен, Национальный банк Украины. Фото: НБУ, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Новая банкнота номиналом 2000 гривен уже вызвала немало вопросов у украинцев. Одни интересуются, зачем вообще нужна ещё более крупная купюра, если всё больше людей переходят на безналичные расчёты. Другие спрашивают, почему выбрали именно такой номинал и когда новые деньги можно будет увидеть в банках. Национальный банк Украины ответил на самые распространенные вопросы о новой банкноте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Почему не выпустили банкноту номиналом 5000 гривен

Как пояснили в НБУ, при создании новых номиналов центральные банки обычно учитывают несколько факторов: размер экономики, уровень цен, доходы населения и потребность людей в наличных расчетах.

То есть новая купюра должна соответствовать реальной ситуации в стране, а не просто быть «самой крупной из возможных».

В Нацбанке отметили, что вариант с банкнотой номиналом 5000 гривен также рассматривался, но на данный момент наиболее оптимальным для Украины считают именно номинал 2000 гривен.

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Когда украинцы смогут увидеть новую купюру

Получить новую банкноту через банки можно будет уже с 4 сентября.

Именно с этой даты Национальный банк начнет передавать новые купюры банковским учреждениям. После этого они постепенно будут попадать к людям в ходе обычных операций. Например, при снятии наличных или обслуживании в банке.

Отдельно менять старые банкноты на новые не нужно. Купюра номиналом 2000 гривен просто постепенно будет появляться в обращении вместе с другими деньгами.

Сколько напечатают новых банкнот

Точное количество банкнот в Национальном банке пока не называют. Там пояснили, что информация об объемах печати банкнот является закрытой до момента официального представления нового номинала.

В то же время известно, что изготовление новых купюр будет происходить в соответствии с планом Банкнотно-монетного двора НБУ. Главная цель — не просто увеличить количество денег у людей, а обновить наличный оборот и постепенно заменить старые и изношенные банкноты.

На первом этапе планируется изготовить несколько миллионов купюр номиналом 2000 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть экономистов скептически относится к идее введения банкноты номиналом 2000 гривен. По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Вячеслава Потапенко, украинцы все реже пользуются наличными, а сбережения чаще хранят в долларах или евро, поэтому практической необходимости в таких изменениях пока нет.

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут усложнить пополнение счетов через терминалы. Крупнейшие операторы платежных терминалов EasyPay и City24 получили от Национального банка рекордные штрафы за нарушение требований финансового мониторинга. На этом фоне планируется ужесточить правила пользования терминалами.