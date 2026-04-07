В Украине продали обанкротившийся "Мотор-банк": к чему готовиться клиентам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашение о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного Мотор-банка в Асвио Банк. В результате часть клиентов финансового учреждения автоматически переведут на обслуживание в новый банк. При этом условия их договоров остаются без изменений.

Об этом сообщается в релизе Фонда, который есть в распоряжении Экономической правды, передают Новини.LIVE.

Что перейдет новому владельцу Мотор-банка

Передача касается вкладов физических лиц, в том числе и средств физических лиц-предпринимателей, а также обязательств перед кредиторами до седьмой очереди включительно.

Фактически речь идет обо всех клиентах — как граждан, так и компаний, не связанных с банком.

В целом к новому банку перешли обязательства на сумму 89,3 млн грн. На аналогичную сумму Асвио Банк получает и активы.

Что будет с деньгами клиентов Мотор-банка

В Фонде подчеркнули, что для вкладчиков и клиентов сохраняются все ключевые параметры договоров:

валюта депозита;

процентная ставка;

сроки возврата средств и другие условия.

В то же время Фонд гарантирования уже обратился в Национальный банк с инициативой отозвать банковскую лицензию Мотор-банка. После этого должна начаться процедура его ликвидации. Кредиторы, требования которых не были переданы Асвио Банку, смогут подать их в установленном порядке после официального объявления о ликвидации.

