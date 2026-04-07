В Україні продали збанкрутілий “Мотор-банк”: до чого готуватися клієнтам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про передачу частини активів і зобов’язань неплатоспроможного Мотор-банку до Асвіо Банку. У результаті частину клієнтів фінансової установи автоматично переведуть на обслуговування до нового банку. При цьому умови їхніх договорів залишаються без змін.

Що перейде новому власнику Мотор-банку

Передача стосується вкладів фізичних осіб, зокрема й коштів фізичних осіб-підприємців, а також зобов’язань перед кредиторами до сьомої черги включно.

Фактично йдеться про усіх клієнтів — як громадян, так і компаній, не пов’язаних з банком.

Загалом до нового банку перейшли зобов’язання на суму 89,3 млн грн. На аналогічну суму Асвіо Банк отримує і активи.

Що буде з грошима клієнтів Мотор-банку

У Фонді підкреслили, що для вкладників та клієнтів зберігаються всі ключові параметри договорів:

валюта депозиту;

відсоткова ставка;

строки повернення коштів та інші умови.

Водночас Фонд гарантування вже звернувся до Національного банку з ініціативою відкликати банківську ліцензію Мотор-банку. Після цього має розпочатися процедура його ліквідації. Кредитори, вимоги яких не були передані Асвіо Банку, зможуть подати їх у встановленому порядку після офіційного оголошення про ліквідацію.

