В Україні продали збанкрутілий банк: що буде з грошима клієнтів

В Україні продали збанкрутілий банк: що буде з грошима клієнтів

Дата публікації: 7 квітня 2026 13:28
В Україні продали збанкрутілий “Мотор-банк”: до чого готуватися клієнтам
Гроші в руках, відділення Мотор-банку. Фото: Новини.LIVE, motor-bank.ua/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклав угоду про передачу частини активів і зобов’язань неплатоспроможного Мотор-банку до Асвіо Банку. У результаті частину клієнтів фінансової установи автоматично переведуть на обслуговування до нового банку. При цьому умови їхніх договорів залишаються без змін.

Про це повідомляється у релізі Фонду, який є у розпорядженні Економічної правди, передають Новини.LIVE.

Що перейде новому власнику Мотор-банку

Передача стосується вкладів фізичних осіб, зокрема й коштів фізичних осіб-підприємців, а також зобов’язань перед кредиторами до сьомої черги включно. 

Фактично йдеться про усіх клієнтів — як громадян, так і компаній, не пов’язаних з банком.

Загалом до нового банку перейшли зобов’язання на суму 89,3 млн грн. На аналогічну суму Асвіо Банк отримує і активи.

Що буде з грошима клієнтів Мотор-банку

У Фонді підкреслили, що для вкладників та клієнтів зберігаються всі ключові параметри договорів: 

  • валюта депозиту;
  • відсоткова ставка;
  • строки повернення коштів та інші умови.

Водночас Фонд гарантування вже звернувся до Національного банку з ініціативою відкликати банківську ліцензію Мотор-банку. Після цього має розпочатися процедура його ліквідації. Кредитори, вимоги яких не були передані Асвіо Банку, зможуть подати їх у встановленому порядку після офіційного оголошення про ліквідацію.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, Ощадбанк закриває картки деяких клієнтів. При цьому власники рахунків не мають можливості вивести заблоковані кошти. Гроші залишаються на рахунку, доки клієнт не пройде низку процедур. 

Також Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк тимчасово змінив правила деяких переказів. Йдеться про операції з картками Mastercard.

банкрут банки Мотор-Банк
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
