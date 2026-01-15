Видео
Главная Финансы На АЗС готовятся к повышению цен на топливо — какие причины

На АЗС готовятся к повышению цен на топливо — какие причины

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 19:32
Цены на топливо вырастут — водителей предупредили о подорожании на АЗС
Женщина заправляет авто. Фото: Freepik

Мировые цены на нефть снова выросли, а гривна потеряла позиции к евро и доллару. Такое сочетание быстро поднимет цены на украинских заправках.

О вероятном подорожании топлива с января сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Когда изменятся цены на дизель и бензин

Эксперт пояснил, что курс доллара к гривне добавил к себестоимости топлива около 1 грн. Еще полторы гривны дало подорожание нефти. И хотя цены на горючее пока сдерживается, ресурс для этого не бесконечен. Если тенденция сохранится, уже к концу января цены скорректируют в сторону роста.

Опт уже отреагировал, потому что бензин подорожал примерно на 2-2,5 гривни за литр. Оптовые цены на дизель тоже показывают похожую динамику, особенно арктические марки, которые внезапно стали нужны из-за морозов. То есть, минимум на такую же сумму или больше поднимется и розничная цена.

Как повлияли акцизы на цену топлива

Январское повышение акцизов само по себе не вызвало скачка цен на заправках. В декабре кратковременное удешевление топлива на мировых биржах временно перекрыло новое налоговое бремя.

Напомним, что с 1 января 2026 года в Украине завершился третий этап запланированного роста акцизов:

  • на бензин прибавили 1 грн 75 коп. за литр;
  • на дизель — 2 грн 25 коп. за литр;
  • на автогаз — 1 грн 50 коп. за литр.

Предыдущие повышения произошли в сентябре 2024-го и январе 2025-го. С тех пор налог вырос:

  • на автогаз — более 6 грн за литр;
  • на бензин — на 3 грн за литр;
  • на дизель — на 4 грн за литр.

Какая цена топлива 15 января

По данным группы "А-95", на 15 января средние розничные цены:

  • бензин А-95 — 58,44 грн за литр;
  • дизель — 58,29 грн за литр;
  • автогаз — 38,08 грн.

Ранее мы писали, что мировые цены на нефть выросли на фоне протестов в Иране и рисков поставок.

Также узнайте, как сеть АЗС Игоря Коломойского переходит под контроль нового владельца.

бензин авто АЗС нефть Цены на топливо
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
