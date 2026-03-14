Главная Финансы ПФУ в марте перепишет размер субсидии некоторым украинцам

ПФУ в марте перепишет размер субсидии некоторым украинцам

Дата публикации 14 марта 2026 14:39
Человек держит в руках деньги, на столе лежит квитанция. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически пересчитает размер назначенных жилищных субсидий. Платежки с обновленными суммами поступят домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход существенно вырос или наоборот уменьшился.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ, передает Новини.LIVE.

Подробнее о перерасчете жилищных субсидий

Соответствующая процедура, во время которой пересчитывается размер субсидий, происходит дважды в год — в марте и августе. Домохозяйствам не нужно дополнительно обращаться в учреждения или подавать новые заявления, ведь процесс полностью автоматизирован.

Размер жилищной субсидии пересмотрят для граждан, чей среднемесячный совокупный доход изменился:

  • уменьшился более чем на 50%;
  • увеличился более чем на 50%.

Какие доходы учитываются

В марте перерасчет состоится на основе среднемесячного совокупного дохода семьи за III и IV кварталы 2025 года. Эти актуальные данные сравнивают с доходами за I и II кварталы 2025 года.

Именно этот предыдущий период использовался при базовом расчете размера жилищной субсидии на текущий отопительный сезон. Если в результате такого сопоставления в ПФУ увидят, что доходы домохозяйства снижались или повышались на 50%, тогда размер субсидии изменится.

Ранее мы писали, когда украинцам начнут выключать тепло в жилье. В целом это зависит от того, какой будет среднесуточная температура воздуха. Также рассказывали, какой из двух видов господдержки лучше выбрать украинцам и почему.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
