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Главная Финансы В стране ЕС продлили выплаты беженцам: где и как долго будут выплачивать деньги украинцам

В стране ЕС продлили выплаты беженцам: где и как долго будут выплачивать деньги украинцам

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 08:00
Помощь украинским беженцам в Грузии: как долго они будут получать выплаты
Люди несут сумки, человек держит купюры евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Страны Европы определяют дальнейшие меры по поддержке украинских беженцев. В Грузии продолжат оказывать финансовую помощь гражданам, прибывшим в страну из-за полномасштабной войны с РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SOVA.

Украинские беженцы в Грузии

Финансовая и медицинская программы помощи беженцам в Грузии будут действовать до 1 октября 2026 года. На поддержку смогут рассчитывать граждане с правом на постоянное проживание в Украине, которые остаются в Грузии из-за войны.

До 1 октября украинским беженцам в Грузии будут выплачивать:

  • по 300 лари (100 евро) — на семью;
  • по 45 лари (15 евро) — на человека.

Когда могут отменить помощь

Помощь в размере 45 лари отменят со следующего месяца после отъезда из Грузии. Что касается помощи в размере 300 лари — это выплата семье на жилье. Помощь прекратят только в том случае, если вся семья уедет из страны.

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Как сообщали Новини.LIVE, от беженцев в Великобритании могут потребовать вернуть соцвыплаты. Это коснется людей, которые нашли работу и не планируют выезжать из страны. Размер выплаты может достигать 10 000 фунтов стерлингов.

Еще Новини.LIVE писали о финансовой поддержке украинских беженцев в Германии. Размер выплат будет зависеть от статуса и даты прибытия в страну. Те, кто уже находится в системе Bürgergeld, смогут и в дальнейшем получать базовую помощь.

выплаты Грузия беженцы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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