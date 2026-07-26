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Головна Фінанси В країні ЄС продовжили виплати для біженців: де і як довго платитимуть українцям

В країні ЄС продовжили виплати для біженців: де і як довго платитимуть українцям

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 08:00
Допомога українським біженцям в Грузії: як довго вони отримуватимуть виплати
Люди несуть сумки, людина тримає купюри євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Країни Європи визначаються з подальшою підтримкою українських біженців. У Грузії надання фінансової допомоги громадянам, які приїхали до країни через повномасштабну війну з РФ, продовжили. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на SOVA.

Українські біженці в Грузії

Фінансова і медична програми допомоги для біженців в Грузії діятимуть до 1 жовтня 2026 року. На підтримку зможуть розраховувати громадяни з правом на постійне проживання в Україні, які перебувають в Грузії через війну.

До 1 жовтня українським біженцям в Грузії виплачуватимуть:

  • по 300 ларі (100 євро) — на сім'ю;
  • по 45 ларі (15 євро) — на людину.

Коли можуть скасувати допомогу 

Допомогу у 45 ларі скасують з наступного місяця після від'їзду з Грузії.  Щодо допомоги у 300 ларі — це виплата для сім'ї на житло. Допомогу припинять лише у тому разі, якщо уся родина поїде з країни.

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Як повідомляли Новини.LIVE, від біженців в Британії можуть вимагати повернути соцвиплати. Це торкнеться людей, які знайшли роботу й не планують виїжджати з країни. Розмір платежа може сягнути 10 000 фунтів стерлінгів. 

Ще Новини.LIVE писали про фінпідтримку українських біженців у Німеччині. Розмір виплат залежатиме від статусу та дати приїзду до країни. Ті, хто вже перебуває у системі Bürgergeld, зможуть і надалі отримувати базову допомогу. 

виплати Грузія біженці
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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