Сколько зарабатывают украинцы в Польше и где чаще всего работают

Люди на улицах Кракова. Фото: Unsplash

Свежее исследование Национального банка Польши (NBP) свидетельствует, что в 2025 году уровень трудоустройства украинцев в стране остается стабильно высоким. Более 90% тех, кто переехал в Польшу еще до полномасштабного вторжения, имеют постоянную работу, собственное дело или другие формы занятости.

Об этом сообщает издание inPoland.

Реклама

Читайте также:

Сколько зарабатывают украинцы в Польше

В документе указано, что медианный чистый заработок украинцев в Польше составляет чуть менее 4 500 злотых (около 52 000 грн), что ниже по сравнению с медианной зарплатой среди польских работников.

Реклама

По информации NBP, показатель стабильной занятости среди довоенных мигрантов удерживается примерно на уровне 77% и не меняется с 2023 года. Ситуация среди беженцев также улучшается: доля людей, работающих по нестабильным контрактам, сократилась до 17% в 2025 году против 26% в 2023-м.

Аналитики подчеркивают, что благоприятные условия на польском рынке труда и активная интеграция мигрантов позволяют вынужденным переселенцам постепенно находить более подходящую и надежную работу.

Реклама

Где работают украинцы в Польше

Чаще всего украинские мигранты работают:

в сфере ИТ;

на строительстве;

в сфере транспорта;

в сегменте личных услуг.

Среди беженцев самозанятость также демонстрирует рост, хотя пока остается значительно ниже. Уровень экономической неактивности среди довоенных иммигрантов составляет всего 1-2%, тогда как среди беженцев он достигает 11-12%.

Реклама

Отдельно в отчете подчеркивается, что среди беженцев существенно уменьшается уровень безработицы: с 25% в 2023 году до 14% в 2025-м. Несмотря на это, показатель до сих пор в четыре раза превышает уровень среди польского населения. В NBP отмечают, что украинцы остаются одной из самых активных и динамичных групп мигрантов на польском рынке труда.

Какая средняя зарплата в Украине

По данным портала Work.ua, в ноябре 2025 года этот показатель составляет 27 000 грн. Это на 20% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Согласно размещенным на сайте вакансиям, больше всего работодатели готовы платить директорам по маркетингу и net-программистам — 80 000 грн. Самые низкие зарплаты предлагают библиотекарям и вахтерам — 10 000 грн и 9 000 грн соответственно.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что в Польше введут отдельную зарплату для некоторых работников.

Также узнавайте, сколько в Украине платят медицинским работникам.