Сколько зарабатывают украинцы в Польше и где чаще всего работают

Какую зарплату получают украинцы в Польше — суммы в 2025 году
Свежее исследование Национального банка Польши (NBP) свидетельствует, что в 2025 году уровень трудоустройства украинцев в стране остается стабильно высоким. Более 90% тех, кто переехал в Польшу еще до полномасштабного вторжения, имеют постоянную работу, собственное дело или другие формы занятости.
Об этом сообщает издание inPoland.
Сколько зарабатывают украинцы в Польше
В документе указано, что медианный чистый заработок украинцев в Польше составляет чуть менее 4 500 злотых (около 52 000 грн), что ниже по сравнению с медианной зарплатой среди польских работников.
По информации NBP, показатель стабильной занятости среди довоенных мигрантов удерживается примерно на уровне 77% и не меняется с 2023 года. Ситуация среди беженцев также улучшается: доля людей, работающих по нестабильным контрактам, сократилась до 17% в 2025 году против 26% в 2023-м.
Аналитики подчеркивают, что благоприятные условия на польском рынке труда и активная интеграция мигрантов позволяют вынужденным переселенцам постепенно находить более подходящую и надежную работу.
Где работают украинцы в Польше
Чаще всего украинские мигранты работают:
- в сфере ИТ;
- на строительстве;
- в сфере транспорта;
- в сегменте личных услуг.
Среди беженцев самозанятость также демонстрирует рост, хотя пока остается значительно ниже. Уровень экономической неактивности среди довоенных иммигрантов составляет всего 1-2%, тогда как среди беженцев он достигает 11-12%.
Отдельно в отчете подчеркивается, что среди беженцев существенно уменьшается уровень безработицы: с 25% в 2023 году до 14% в 2025-м. Несмотря на это, показатель до сих пор в четыре раза превышает уровень среди польского населения. В NBP отмечают, что украинцы остаются одной из самых активных и динамичных групп мигрантов на польском рынке труда.
Какая средняя зарплата в Украине
По данным портала Work.ua, в ноябре 2025 года этот показатель составляет 27 000 грн. Это на 20% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Согласно размещенным на сайте вакансиям, больше всего работодатели готовы платить директорам по маркетингу и net-программистам — 80 000 грн. Самые низкие зарплаты предлагают библиотекарям и вахтерам — 10 000 грн и 9 000 грн соответственно.
Ранее мы рассказывали, что в Польше введут отдельную зарплату для некоторых работников.
Также узнавайте, сколько в Украине платят медицинским работникам.
Читайте Новини.LIVE!