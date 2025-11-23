Видео
Україна
Видео

Работа в Польше — в каких воеводствах больше всего платят

Дата публикации 23 ноября 2025 11:00
обновлено: 10:12
Где в Польше самые высокие зарплаты — рейтинг воеводств по уровню оплаты труда
Польские злотые. Фото: Pixabay

Переезжая в Польшу, многие украинцы задумываются не только об условиях трудоустройства, но и о том, в каких регионах можно рассчитывать на самые высокие заработки. Уровень оплаты труда в стране существенно отличается в зависимости от воеводства, города и специфики местного рынка.

О том, где в Польше платят больше всего, рассказало издание inPoland.

Главное статистическое управление Польши подвело итоги по средней валовой ежемесячной зарплате в национальной экономике воеводств в 2024 году. По сравнению с данными 2023 года, средние брутто зарплаты выросли во всех воеводствах.

Рейтинг воеводств Польши по уровню зарплат

Согласно отчету, самой высокой зарплата была в Мазовецком воеводстве и составляла 9 488,94 злотых. В других регионах средние зарплаты следующие:

  • Нижнесилезское воеводство — 8 359,59 злотых;
  • Малопольское воеводство — 8 249,31 злотых;
  • Силезское воеводство — 8 096,38 злотых;
  • Поморское воеводство — 8 066,89 злотых;
  • Лодзинское воеводство — 7 646,62 злотых;
  • Опольское воеводство — 7 536,33 злотых;
  • Западнопоморское воеводство — 7 512,51 злотых;
  • Великопольское воеводство — 7 428,35 злотых;
  • Любуское воеводство — 7 425,38 злотых;
  • Подляское воеводство — 7 446,20 злотых;
  • Люблинское воеводство — 7 374,45 злотых;
  • Куявско-Поморское воеводство — 7 322,89 злотых;
  • Свентокшиское воеводство — 7 236,58 злотых;
  • Подкарпатское воеводство — 7 175,92 злотых;
  • Варминско-Мазурское воеводство — 7 133,90 злотых.

Стоит отметить, что минимальная заработная плата в Польше в 2025 году составляет 4 666 злотых брутто, а минимальная почасовая ставка — 30,50 злотых брутто.

Как украинцы могут дополнительно заработать в Польше

Осенью в Польше можно заработать, собирая и сдавая каштаны. В 2025 году их принимают в среднем от 0,5 до 0,7 злотых за килограмм в зависимости от воеводства. В отдельных случаях можно получить более высокую цену.

Сейчас самые высокие ставки при приеме каштанов обычно предлагают вблизи крупных городов в таких воеводствах Польши:

  • Мазовецкое;
  • Силезское;
  • Великопольское.

Немного ниже цены, однако большее количество пунктов приема каштанов в Подкарпатском, Люблинском и Свентокшиском воеводствах.

Ранее мы писали, что в 2026 году работники в Польше смогут воспользоваться двумя дополнительными днями отдыха. Это связано с тем, что два государственных праздника будут выпадать на субботу.

Также узнавайте, где в Польше можно снять наличные без банкомата.

Польша зарплаты работа деньги средняя зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
